Впервые лучшим продуктом Эстонии признано детское питание

Помимо лучшего продукта питания года и региональных победителей, Союз пищевой промышленности объявил еще трех обладателей золотых знаков конкурса: минеральная вода с ягодами годжи и клюквой Värska Naturaal Plus от Värska Originaal стала ”Лушим безалкогольным напитком”; звание ”Лучшего алкогольного напитка” присудили ликеру Vana Tallinn Toffee Caramel от Liviko; ”Лучшим продуктом с добавленной ценностью” стал безлактозный йогурт Tere HI!Fiber с клетчаткой и вкусом персика и куркумы.

”Несмотря на то, что мы по-прежнему живем в сложные времена, в прошлом году развитие продуктов в эстонском продовольственном секторе было очень интенсивным — на рынке было представлено много новых и интересных продуктов. Крупные производители показали в конкурсе свой высокий уровень, представив интересные вкусовые сочетания, высококачественное сырье, а также все более экологичную упаковку. Выбор региональных продуктов в этом году также был очень разнообразным, и отбор лучших оказался для жюри конкурса сложной задачей”, — сказала на церемонии награждения руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп

Лучшие продукты года на церемонии награждения объявили руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, президент Керсти Кальюлайд и министр по делам сельской жизни Урмас Круузе.

”Пищевая промышленность работает в условиях жесткой конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что заставляет быть находчивым, фокусироваться на постоянном развитии продуктов и учитывать различные внешние воздействия — это непростая работа. Поэтому очень важно отметить приверженность местных производителей продуктов питания этой ответственной роли. Производство чистой отечественной продовольственной продукции важно и со временем приобретает все большее значение”, — сказал министр по делам сельской жизни Урмас Круузе.