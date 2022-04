Впервые лучшим продуктом Эстонии признано детское питание

Лучший безалкогольный напиток Эстонии 2022 — минеральная вода с ягодами годжи и клюквой Värska Naturaal Plus Goji + jõhvikas; производитель Värska Originaal AS. Värska Naturaal Plus — первая в Эстонии серия продуктов ароматной воды, созданная на основе природной минеральной воды. Вода изготовлена в сотрудничестве с эстонскими учеными-диетологами, имеет низкое содержание сахара и содержит полезные витамины и минералы.