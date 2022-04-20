Впервые лучшим продуктом Эстонии признано детское питание(2)
Союз пищевой промышленности Эстонии на проходящей сегодня годовой конференции объявил лучшие продукты питания Эстонии. Титул ”Лучший продукт питания 2022” присужден детскому питанию Salvest серии Põnn, изготовленному из органических зеленой гречки, говядины, овощей и трав. Уникальный продукт Põnn стал своего рода вехой в истории конкурса — еще никогда детское питание не становилось победителем ”Лучший продукт питания Эстонии”.
Помимо лучшего продукта питания года и региональных победителей, Союз пищевой промышленности объявил еще трех обладателей золотых знаков конкурса: минеральная вода с ягодами годжи и клюквой Värska Naturaal Plus от Värska Originaal стала ”Лушим безалкогольным напитком”; звание ”Лучшего алкогольного напитка” присудили ликеру Vana Tallinn Toffee Caramel от Liviko; ”Лучшим продуктом с добавленной ценностью” стал безлактозный йогурт Tere HI!Fiber с клетчаткой и вкусом персика и куркумы.
”Несмотря на то, что мы по-прежнему живем в сложные времена, в прошлом году развитие продуктов в эстонском продовольственном секторе было очень интенсивным — на рынке было представлено много новых и интересных продуктов. Крупные производители показали в конкурсе свой высокий уровень, представив интересные вкусовые сочетания, высококачественное сырье, а также все более экологичную упаковку. Выбор региональных продуктов в этом году также был очень разнообразным, и отбор лучших оказался для жюри конкурса сложной задачей”, — сказала на церемонии награждения руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп
Лучшие продукты года на церемонии награждения объявили руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, президент Керсти Кальюлайд и министр по делам сельской жизни Урмас Круузе.
”Пищевая промышленность работает в условиях жесткой конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что заставляет быть находчивым, фокусироваться на постоянном развитии продуктов и учитывать различные внешние воздействия — это непростая работа. Поэтому очень важно отметить приверженность местных производителей продуктов питания этой ответственной роли. Производство чистой отечественной продовольственной продукции важно и со временем приобретает все большее значение”, — сказал министр по делам сельской жизни Урмас Круузе.
В этом году конкурс ”Лучший продукт Эстонии” проводился Союзом пищевой промышленности в 28-й раз. В конкурсе приняли участие 66 предприятий со 161 продуктом питания. Цель конкурса — определить лучшие продукты питания, появившиеся на рынке в предыдущем году и произведенные в Эстонии.
Самая тесная конкуренция была в категории мясных изделий (17 продуктов), за ними последовали десерты (14 продуктов) и кондитерские изделия (11 продуктов). Среди малых производителей больше всего были представлены предприятия Южной Эстонии (18 продуктов). Продуктов с добавленной ценностью было представлено также больше, чем в предыдущие годы.
ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ:
Лучший безалкогольный напиток Эстонии 2022 — минеральная вода с ягодами годжи и клюквой Värska Naturaal Plus Goji + jõhvikas; производитель Värska Originaal AS. Värska Naturaal Plus — первая в Эстонии серия продуктов ароматной воды, созданная на основе природной минеральной воды. Вода изготовлена в сотрудничестве с эстонскими учеными-диетологами, имеет низкое содержание сахара и содержит полезные витамины и минералы.
Лучший алкогольный напиток Эстонии 2022 — ликер Vana Tallinn Toffee Caramel; производитель Liviko AS. Vana Tallinn Toffee Caramel — это ирисово-карамельная версия легендарного ликера Vana Tallinn, созданная из ямайского рома, тщательно отобранных специй и приготовленного вручную экстракта корицы и ванили.
Лучший продукт с добавленной ценностью 2022 — йогурт HI!Fiber с клетчаткой и вкусом персика и куркума; производитель Tere AS. Этот йогурт также был признан в этом году лучшим молочным продуктом. Йогурт был разработан в сотрудничестве с учеными Центра развития пищевых и ферментационных технологий. Лучший молочный продукт этого года богат клетчаткой, которая поддерживает здоровье желудка и пищеварение. Йогурт также не содержит лактозы, изготовлен без добавления сахара и обогащен витамином D. Для разработки продукта было проведено исследование и изучено влияние сочетания клетчатки и витамина D в молочном продукте на организм.
Лучший продукт 2022 — органическое пюре с сырой (зеленой) гречкой и говядиной Põnn; производитель AS Salvest. Новое экологически чистое детское питание изготовлено из выращенной в Эстонии органической сырой гречки и говядины. В пюре также добавлены органические овощи и травы. На эстонском рынке сырая гречка используется в детском питании впервые, что делает продукт уникальным. Сырая гречка содержит жизненно важные минералы и витамины, каротиноиды, ферменты, клетчатку и микроэлементы, а также не содержит глютена.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ:
Лучший продукт малого предприятия Западной Эстонии 2022 — балык Dirhami Balyk Nori; производитель Derhamn OÜ. Нежный на вкус копченый на буке лососевый балык с морскими водорослями. Продукт производится с использованием только свежего и натурального сырья.
Лучший напиток малого предприятия Западной Эстонии 2022 — джин TOHI Aronia Infused Gin; производитель TOHI Distellery OÜ. Черноплодная рябина — богатая витаминами супер-ягода, которая придает джину уникальный насыщенный и глубокий вкус. Аронию собирают в эстонских садах, выбивая сок ногами, как было принято в старину в небольших винодельнях Европы. Джин Tohi Aronia Infused Gin производится один раз в год и в ограниченном количестве.
Лучший продукт малого предприятия Южной Эстонии 2022 — сыр Andre Crafter`s Juniper Andre; производитель Juustufarm OÜ. В сыре Andre Crafter's Juniper, созданном в сотрудничестве сырной фермы Andre и Liviko, используются ягоды можжевельника, оставшиеся после дистилляции джина. Сыр производится из цельного молока коров фермы Andre и созревает не менее 3 месяцев. В результате получается сливочный сыр с древесной нотой и долгим послевкусием, в котором ягоды можжевельника придают структуру.
Лучший напиток малого предприятия Южной Эстонии 2022 — вино из жимолости Ukulele; производитель Murimäe Vein OÜ. Ukulele — полусладкое красное ягодное вино, изготовленное из съедобных ягод жимолости, выращенной в Южной Эстонии. Это первое в Эстонии вино из съедобной жимолости.
Лучший продукт малого предприятия Северной Эстонии 2022 — соус демиглас FoodStudio Demi-glace; производитель: Puljong OÜ. Демиглас — это густая и концентрированная основа для соуса, приготовленная из говяжьих костей, которая является неотъемлемой частью французской кухни. При добавлении трав, сливочного масла, сливок, грибов, коньяка, красного вина и т. д. соус хорошо сочетается с различными мясными блюдами. Соусную основу можно использовать и в качестве коричневого соуса, и для приготовления различных соусов и мясных блюд, в том числе на гриле.
Лучший напиток малого предприятия Северной Эстонии 2022 — Nudist Spritz со вкусом ревеня и мяты; производитель Peenjoogivabrik Nudist OÜ. По-летнему легкий винный коктейль из ревеневого вина, клубничного сока и мятного зеленого чая.
Лучший продукт малого предприятия Вирумаа 2022 — органическое филе бройлера Kikerikii; производитель Äntu Mõis OÜ. Органическое филе бройлера в ассортименте торговой марки Kikerikii является первым продуктом такого рода на прилавках эстонских магазинов — больше никто в Эстонии не производит органическое мясо бройлеров. Куры мызы Äntu получают корм без пестицидов и ГМО и растут без антибиотиков.
Кроме того, в этом году в рамках конкурса были выбраны любимец прессы и народный любимец. Жюри журналистов назвало лучшим продуктом соус в греческом стиле компании Valio Eesti Alma DIP! Tzatziki, который на общем конкурсе был также удостоен титула лучшего соуса года. Народный любимец был выбран путем голосования в Facebook и наибольшее количество голосов получил лимонад из хеномелеса компании Vinkymon с витамином С и цинком (Ebaküdoonia limonaad).
Победители в продуктовых категориях в марте были награждены серебряными знаками в следующих номинациях: ”Лучший мясной продукт”, ”Лучший рыбный продукт”, ”Лучший молочный продукт”, ”Лучший хлебобулочный продукт”, ”Лучший овощной продукт”, ”Лучший готовый продукт”, ”Лучший соус”, ”Лучшее кондитерское изделие”, ”Лучший десерт” и ”Лучшее детское питание”. С обладателями серебряных знаков можно ознакомиться здесь.
В состав жюри конкурса вошли ученые, диетологи, кулинарные журналисты и сотрудники торговли, все они перед оценкой прошли сенсорную подготовку.