Руководитель Таллиннского ЗАГСа после 32 лет работы покидает свой пост

Карин Каск занималась развитием сферы актов гражданского состояния на протяжении 32 лет. В 1989 году она приступила к работе в Таллиннском ЗАГСе в качестве заведующей сектором Нымме, в 1992 году Каск стала руководить сектором Мустамяэ, а в 1999 году заняла пост исполняющей обязанности руководителя департамента. С 2000 года Карин Каск является руководителем Таллиннского ЗАГСа.

”Я могу с уверенностью заявить о том, что нынешнего качества городских услуг в сфере актов гражданского состояния и народонаселения удалось достичь во многом именно благодаря начинаниям Карин Каск. Защита интересов семьи и популяризация регистрации актов гражданского состояния среди широкой общественности красной нитью проходили через всю ее карьеру. Таллиннский ЗАГС участвует в обсуждении профильных тем как в Эстонии, так и за рубежом, уверенно закладывая основу и задавая вектор в области услуг гражданского состояния, — сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. — Для меня большая честь передать Карин Каск благодарность городской управы за ее долгую и образцовую службу в городской системе, которая также была отмечена знаком отличия Таллинна в 2014 году”.