Руководитель Таллиннского ЗАГСа после 32 лет работы покидает свой пост
Многолетний руководитель Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния Карин Каск покидает свою должность, ее последним рабочим днем на этом посту станет 30 апреля 2022 года.
Карин Каск занималась развитием сферы актов гражданского состояния на протяжении 32 лет. В 1989 году она приступила к работе в Таллиннском ЗАГСе в качестве заведующей сектором Нымме, в 1992 году Каск стала руководить сектором Мустамяэ, а в 1999 году заняла пост исполняющей обязанности руководителя департамента. С 2000 года Карин Каск является руководителем Таллиннского ЗАГСа.
”Я могу с уверенностью заявить о том, что нынешнего качества городских услуг в сфере актов гражданского состояния и народонаселения удалось достичь во многом именно благодаря начинаниям Карин Каск. Защита интересов семьи и популяризация регистрации актов гражданского состояния среди широкой общественности красной нитью проходили через всю ее карьеру. Таллиннский ЗАГС участвует в обсуждении профильных тем как в Эстонии, так и за рубежом, уверенно закладывая основу и задавая вектор в области услуг гражданского состояния, — сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. — Для меня большая честь передать Карин Каск благодарность городской управы за ее долгую и образцовую службу в городской системе, которая также была отмечена знаком отличия Таллинна в 2014 году”.
К примеру, одним из плодов усилий Карин Каск является торжественная церемония вручения новорожденным именных свидетельств в столичной Ратуше, которую Таллиннский ЗАГС проводит с 2002 года. Благодаря деятельности Карин Каск появилась возможность проводить регистрации актов гражданского состояния в прошедшем реновацию в 2018-2019 годах дворце бракосочетаний, исторической вилле Лютера, и при этом всегда быть уверенным в высоком качестве услуг и приятном обслуживании. На протяжении десятилетий во дворце бракосочетаний были заключены тысячи брачных союзов. В июне 2021 года возле дворца бракосочетаний после реконструкции открылся праздничный зал с удобным доступом для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В прошлом году Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния был удостоен ежегодной премии Департамента охраны памятников старины за реставрацию исторических светильников во дворце бракосочетаний.
Постановлением Таллиннской городской управы Карин Каск освобождается от занимаемой должности по собственному желанию. С 1 мая 2022 года и до назначения нового директора обязанности руководителя Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния будет исполнять заместитель руководителя департамента — глава отдела актов народонаселения Кристи Кайль.