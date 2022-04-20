Telia уже в следующем году первой закроет сеть 3G
Telia станет первым местным оператором мобильной связи, который к концу 2023 года отключит свою сеть 3G, чтобы сосредоточиться на разработке новых технологий и, таким образом, предоставлять клиентам услуги еще более высокого качества.
Мобильную связь третьего поколения, или технологию 3G, можно использовать для передачи как голоса, так и мобильного интернета. Поскольку большинство мобильной передачи данных уже переместилось в сети 4G и 5G, роль сети 3G в основном сократилась до обслуживания голосовой связи.
При этом объемы голосовой связи в сети 3G Telia с 2016 года постоянно снижаются. Причина в том, что большинство клиентов Telia используют телефоны с поддержкой VoLTE (Voice over LTE), т. е. звонков 4G, что, в свою очередь, снижает трафик голосовой связи в сетях 2G и 3G.
Руководитель по технологиям Telia Андре Виссе отметил, что если в начале 2021 года в сети Telia было около 55% телефонов с поддержкой VoLTE, или звонков 4G, то в марте 2022 года это число выросло уже до 71%.
”Подобные тенденции на рынке мобильной связи необратимы, и мы достигли той стадии развития рынка, когда подавляющее большинство наших клиентов предпочитают использовать более новые и совершенные технологии. Поэтому мы поставили перед собой цель закрыть сеть 3G Telia в 2023 году. Мы постоянно анализируем объем старых технологий в нашей сети и работаем с планом поэтапного и регионального закрытия сети 3G в Эстонии в течение следующего года, чтобы этот процесс причинил нашим клиентам как можно меньше неудобств”, — сказал Виссе.
По словам руководителя по технологиям Telia, все страны Telia Company в странах Балтии и Северной Европы решили закрыть свои сети 3G.
”Первой отключила свою сеть 3G Telia в Норвегии, а в этом году то же самое сделает литовская Telia, которая уже отключила свою сеть 3G в некоторых регионах Литвы. Закрытие сетей 3G дает нам возможность использовать освободившиеся полосы частот для новых и значительно более эффективных технологий 4G и 5G и предлагать нашим клиентам как лучший пользовательский опыт, так и качество обслуживания. Частотный ресурс следует рассматривать как природный, и с ним необходимо обращаться бережно, поэтому повторное использование частоты играет крайне важную роль с точки зрения устойчивости”, — добавил Виссе.
Как клиент Telia может подготовиться к отключению сети 3G?
Клиенты Telia, которые уже используют телефоны с поддержкой VoLTE, или звонков 4G, могут не беспокоиться из-за закрытия сети 3G, так как они даже не заметят этого изменения.
Закрытие сети 3G больше затрагивает людей, которые используют мобильные телефоны, действующие только в сетях 2G/3G. В худшем случае это может означать, что клиент не сможет использовать свой нынешний телефон после закрытия сети 3G. Чтобы избежать такой ситуации, Telia рекомендует как можно раньше начать пользоваться телефоном с поддержкой VoLTE — с одной стороны, он останется надежным в будущем, с другой стороны, он предлагает гораздо лучшее качество мобильных звонков, чем старые телефоны. Telia также рекомендует проверить устройства, использующие мобильную передачу данных в сети 3G (например, старые USB-модемы, не поддерживающие 4G), и рассмотреть возможность их замены.
В прошлом году Telia уже удалила из своего ассортимента все телефоны без поддержки VoLTE. Сегодня предприятие предлагает своим клиентам только телефоны, которые гарантированно продолжат работать даже после закрытия сети 3G.
Telia тщательно тестирует устройства в своем ассортименте, и только таким образом обеспечивается бесперебойная работа всех технологий (включая VoLTE и 5G) в сети Telia. Пользователи могут испытывать различные проблемы с устройствами, приобретенными на открытом рынке, особенно с теми, которые изначально не предназначены для нашего региона.
Кроме того, Telia делает своим клиентам персональные особые предложения для телефонов VoLTE, чтобы клиенты могли удобно и выгодно обменять свой старый телефон на новый.
Дополнительную информацию об услуге VoLTE и телефонах VoLTE можно найти на веб-сайте Telia: www.telia.ee/volte.