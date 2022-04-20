Telia уже в следующем году первой закроет сеть 3G

Мобильную связь третьего поколения, или технологию 3G, можно использовать для передачи как голоса, так и мобильного интернета. Поскольку большинство мобильной передачи данных уже переместилось в сети 4G и 5G, роль сети 3G в основном сократилась до обслуживания голосовой связи.

При этом объемы голосовой связи в сети 3G Telia с 2016 года постоянно снижаются. Причина в том, что большинство клиентов Telia используют телефоны с поддержкой VoLTE (Voice over LTE), т. е. звонков 4G, что, в свою очередь, снижает трафик голосовой связи в сетях 2G и 3G.

Руководитель по технологиям Telia Андре Виссе отметил, что если в начале 2021 года в сети Telia было около 55% телефонов с поддержкой VoLTE, или звонков 4G, то в марте 2022 года это число выросло уже до 71%.

”Подобные тенденции на рынке мобильной связи необратимы, и мы достигли той стадии развития рынка, когда подавляющее большинство наших клиентов предпочитают использовать более новые и совершенные технологии. Поэтому мы поставили перед собой цель закрыть сеть 3G Telia в 2023 году. Мы постоянно анализируем объем старых технологий в нашей сети и работаем с планом поэтапного и регионального закрытия сети 3G в Эстонии в течение следующего года, чтобы этот процесс причинил нашим клиентам как можно меньше неудобств”, — сказал Виссе.

По словам руководителя по технологиям Telia, все страны Telia Company в странах Балтии и Северной Европы решили закрыть свои сети 3G.