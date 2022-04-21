Эксперт: экономического роста в этом году не будет. Но потом начнется подъем

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла пояснил, что при нормальных обстоятельствах экономический рост Эстонии в этом году составил бы 3–4% на фоне восстановления после пандемии коронавируса, но из-за увеличения цен на сырьё и геополитической ситуации роста практически не будет. "Рост цен на сырьевые товары увеличивает расходы на импорт и забирает деньги из экономики. Это, в свою очередь, усугубляется потерей российского рынка для эстонских экспортеров и транзитного сектора", — сказал Уускюла.

Так, согласно прогнозу Luminor, экономический рост Эстонии в этом году снизится до 1%, но уже в следующем году экономика вырастет на 4%, поскольку к тому времени будут созданы новые цепочки поставок и рост цен на сырьевые товары пойдет на убыль. В сложных экономических условиях Luminor прогнозирует, что индекс потребительских цен в этом году достигнет 12%, но в следующем году снизится до 3% по мере внедрения альтернативных источников энергии и адаптации товарных рынков к новой ситуации.

Описывая факторы, влияющие на экономический рост, Уускюла сказал, что более важным, чем падение экспорта, является сокращение доступа к древесине, металлам и удобрениям, что снижает способность эстонских предприятий производить товары и услуги. "Однако влияние этого очень трудно оценить, поскольку оно зависит от способности каждой компании использовать альтернативные решения", — сказал Уускюла.

В некоторых случаях можно закупать сырье — например, древесину — в Эстонии, что будет способствовать росту внутреннего спроса и поддержит местную экономику. "В других случаях возможен импорт сырья из третьих стран, но по более высокой цене и с большими трудозатратами. Однако в некоторых случаях замену сырью найти невозможно", — сказал главный экономист.