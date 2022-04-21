Эксперт: экономического роста в этом году не будет. Но потом начнется подъем
Согласно последнему экономическому прогнозу Luminor, экономический рост Эстонии в этом году останется минимальным, но в следующем году снова ускорится до 4%.
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла пояснил, что при нормальных обстоятельствах экономический рост Эстонии в этом году составил бы 3–4% на фоне восстановления после пандемии коронавируса, но из-за увеличения цен на сырьё и геополитической ситуации роста практически не будет. "Рост цен на сырьевые товары увеличивает расходы на импорт и забирает деньги из экономики. Это, в свою очередь, усугубляется потерей российского рынка для эстонских экспортеров и транзитного сектора", — сказал Уускюла.
Так, согласно прогнозу Luminor, экономический рост Эстонии в этом году снизится до 1%, но уже в следующем году экономика вырастет на 4%, поскольку к тому времени будут созданы новые цепочки поставок и рост цен на сырьевые товары пойдет на убыль. В сложных экономических условиях Luminor прогнозирует, что индекс потребительских цен в этом году достигнет 12%, но в следующем году снизится до 3% по мере внедрения альтернативных источников энергии и адаптации товарных рынков к новой ситуации.
Описывая факторы, влияющие на экономический рост, Уускюла сказал, что более важным, чем падение экспорта, является сокращение доступа к древесине, металлам и удобрениям, что снижает способность эстонских предприятий производить товары и услуги. "Однако влияние этого очень трудно оценить, поскольку оно зависит от способности каждой компании использовать альтернативные решения", — сказал Уускюла.
В некоторых случаях можно закупать сырье — например, древесину — в Эстонии, что будет способствовать росту внутреннего спроса и поддержит местную экономику. "В других случаях возможен импорт сырья из третьих стран, но по более высокой цене и с большими трудозатратами. Однако в некоторых случаях замену сырью найти невозможно", — сказал главный экономист.
Уускюла отметил, что как в промышленности, так и в строительстве основной проблемой является материализация в контрактах ценовых рисков, которые не были учтены при подписании контрактов. "В строительном секторе могут возникнуть ситуации, когда уже возводимые проекты не будут завершены, что приведёт к банкротству застройщика или подрядной организации", — сказал Уускюла, добавив, что частный и государственный секторы могут оставить некоторые проекты незавершёнными.
По мнению главного экономиста, факторами, поддерживающими экономику, являются открытие программ Европейского союза в будущем году и возможность для правительства Эстонии выделить дополнительные бюджеты, которые поддержат эстонскую экономику. На рынке труда всё ещё есть свободные руки среди местных жителей, а из Украины в поисках работы прибыли беженцы.
В долгосрочной перспективе, сказал Уускюла, самым большим вызовом для Эстонии может стать ее положение на ”краю света”. "Если раньше страны Балтии рассматривались как платформа для выхода на российский рынок, то в нынешней ситуации это уже не актуально, и Эстония может остаться вне важных транспортных коридоров", — сказал главный экономист. Таким образом, развитие китайского коридора Шёлкового пути через Россию снято с повестки дня, по крайней мере, на данный момент.
Существует ряд рисков для развития мировой экономики, включая возможность новой опасной волны коронавируса осенью и низкий уровень охвата вакцинацией в Эстонии.
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