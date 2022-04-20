Таллинн решил создать в городе площадь Украины

По словам Вимма, городская комиссия по топонимам предложила управе взвесить три возможных местоположения будущей площади: "Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен позади здания Министерства иностранных дел. По нескольким причинам это символическое место. Так почти все постройки в этом секторе были уничтожены во время мартовской бомбардировки 1944 года. В непосредственной близости отсюда находится Министерство иностранных дел. С другой стороны расположена площадь Исландии, так что площадь Украины и площадь Исландии вместе образовали бы такой законченный ансамбль".

"Кроме того, парк Лембиту отличается очень высокой плотностью использования. Можно будет придать этой зоне новое качество с точки зрения городского пространства, чтобы люди задумались о том, что объединяет народы Эстонии и Украины. Также это позволит достойно помнить вклад Украины в оборону всей Европы", — добавил Йоозеп Вимм.

Вице-мэр добавил, что после того, как было принято принципиальное решение о создании площади Украины, необходимо пройти различные бюрократические процедуры — получить согласование со стороны различных ведомств, провести публичное обсуждение названия, дав возможность жителям выразит свое мнение, и так далее.

На вопрос, когда площадь Украины могла бы официально появиться в Таллинне, вице-мэр ответил, что "до лета": "Мы ни в коем случае не планируем затягивать этот процесс. Наоборот, мы постараемся сделать это как можно скорее, но есть также определенные процедурные сроки. Например, публичное обсуждение требует выдерживания определенного времени, чтобы люди имели возможность выразить свое мнение".