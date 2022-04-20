Юрист: срок востребования штрафов за парковку в Финляндии истекает через 3 года

Юрист HUGO.legal Андрус Рейди сказал, что это обычная тактика Julianus Inkasso. ”В своей практике мы часто имеем дело с требованиями об уплате штрафа за парковку в Финляндии. Как правило, это очень похожие истории, где требование не имеет под собой правовых оснований. В данной истории Julianus Inkasso, безусловно, продемонстрировал особую юридическую инерцию, пытаясь своими составленными для Эстонии шаблонными фразами востребовать штрафы другой страны. Рекомендуем всем людям, у которых возникли проблемы со штрафами за парковку в Финляндии, обращаться к нам для скорейшего разрешения этой неприятной ситуации”, — прокомментировал юрист.