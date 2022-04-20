Юрист: срок востребования штрафов за парковку в Финляндии истекает через 3 года
Недавно мы писали о случае, когда комиссия по защите прав потребителя постановила, что Julianus Inkasso не имеет права требовать от человека оплаты просроченного штрафа за парковку в Финляндии. В отличие от Эстонии, срок давности востребования штрафа в Финляндии составляет три года.
Согласно материалам, Julianus Inkasso выдвинула потребителю требование, связанное со штрафом за парковку в Финляндии в 2015 году. Несмотря на просьбу потребителя представить документы, подтверждающие обоснованность требования, фирма этого не сделала.
Комиссия по потребительским спорам также не получила доказательств того, что инкассо обладает правом предъявлять требование.
Кроме того комиссия сочла, что эстонское материальное право относительно срока давности в данном случае применить нельзя, поскольку гипотетическое требование возникло в Финляндии и следует применять право Финляндской Республики, согласно которому, срок давности требования составляет 3 года.
Юрист HUGO.legal Андрус Рейди сказал, что это обычная тактика Julianus Inkasso. ”В своей практике мы часто имеем дело с требованиями об уплате штрафа за парковку в Финляндии. Как правило, это очень похожие истории, где требование не имеет под собой правовых оснований. В данной истории Julianus Inkasso, безусловно, продемонстрировал особую юридическую инерцию, пытаясь своими составленными для Эстонии шаблонными фразами востребовать штрафы другой страны. Рекомендуем всем людям, у которых возникли проблемы со штрафами за парковку в Финляндии, обращаться к нам для скорейшего разрешения этой неприятной ситуации”, — прокомментировал юрист.
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