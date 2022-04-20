Маардуские депутаты доставили гуманитарную помощь для украинцев

Эстонская делегация провела встречу с депутатами Горсовета Варшавы и председателями комитетов Мариушем Франковским и Александрой Снегоцкой-Гоздик во Дворце Культуры и науки столицы Польши, которая столкнулась с самым большим числом беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. В рамках встречи обсудили польский опыт приема беженцев и возможность его применения в эстонских самоуправлениях.

”Мы приехали в Варшаву с миссией мира, чтобы поддержать беженцев из Украины и выразить солидарность с польским народом, пришедшим на помощь вынужденным переселенцам", — сказал депутат Николай Дегтяренко. Он также выразил признательность политикам и предпринимателям Эстонии, подготовившим гуманитарный груз для Центра приёма украинских беженцев в Варшаве.

Депутат фракции Таллиннского Горсобрания от партии ”Эстония 200” Тоомас Уйбо сказал: ”Варшава находится на переднем крае миграционного кризиса среди европейских столиц. Поддержка польского народа нуждающимся здесь видна на каждой улице, а дружелюбный сине-желтый город делает все возможное, чтобы предоставить беженцам войны помощь. Здесь нет политики эксплуатации темы военных беженцев, преобладает сочувствие и любовь к ближнему”.

Делегация из Эстонии доставила в Польшу более трехсот упаковок различных витаминов iPharma, предоставленных компанией Repforce OU, и другую необходимую помощь. Гуманитарный визит в Варшаву стал возможен благодаря совместной работе избирательного союза ”Голос Маарду” и фракции Таллиннского Горсобрания партии ”Эстония 200”, а также личному финансовому вкладу главы гуманитарной делегации Николая Дегтяренко.

Эстонская делегация посетила различные центры для беженцев в столице Польши, в том числе Национальный стадион, встретилась с беженцами и волонтерами.