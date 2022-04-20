Маардуские депутаты доставили гуманитарную помощь для украинцев
Варшаву с гуманитарным визитом посетила делегация эстонских политиков, общественных деятелей и журналистов во главе с лидером Избирательного Союза “Голос Маарду” и депутатом Маардуского Горсобрания Николаем Дегтяренко. В состав делегации также входили депутат Таллиннского Горсобрания Тоомас Уйбо (партия “Eesti 200”), депутат Маардуского Горсобрания Тийу-Анн Калдмаа (“Голос Маарду”), экс-руководитель самоуправлений Йыхви и Муствеэ Макс Каур (Центристская партия) и экс-депутат Эстонского парламента Аарне Веедла (Партия Реформ).
Эстонская делегация провела встречу с депутатами Горсовета Варшавы и председателями комитетов Мариушем Франковским и Александрой Снегоцкой-Гоздик во Дворце Культуры и науки столицы Польши, которая столкнулась с самым большим числом беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. В рамках встречи обсудили польский опыт приема беженцев и возможность его применения в эстонских самоуправлениях.
”Мы приехали в Варшаву с миссией мира, чтобы поддержать беженцев из Украины и выразить солидарность с польским народом, пришедшим на помощь вынужденным переселенцам", — сказал депутат Николай Дегтяренко. Он также выразил признательность политикам и предпринимателям Эстонии, подготовившим гуманитарный груз для Центра приёма украинских беженцев в Варшаве.
Депутат фракции Таллиннского Горсобрания от партии ”Эстония 200” Тоомас Уйбо сказал: ”Варшава находится на переднем крае миграционного кризиса среди европейских столиц. Поддержка польского народа нуждающимся здесь видна на каждой улице, а дружелюбный сине-желтый город делает все возможное, чтобы предоставить беженцам войны помощь. Здесь нет политики эксплуатации темы военных беженцев, преобладает сочувствие и любовь к ближнему”.
Делегация из Эстонии доставила в Польшу более трехсот упаковок различных витаминов iPharma, предоставленных компанией Repforce OU, и другую необходимую помощь. Гуманитарный визит в Варшаву стал возможен благодаря совместной работе избирательного союза ”Голос Маарду” и фракции Таллиннского Горсобрания партии ”Эстония 200”, а также личному финансовому вкладу главы гуманитарной делегации Николая Дегтяренко.
Эстонская делегация посетила различные центры для беженцев в столице Польши, в том числе Национальный стадион, встретилась с беженцами и волонтерами.