20.04.2022, 08:11
Мария Шарапова сообщила о своей беременности
ФОТО: Photo by Angela WEISS / AFP
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова сообщила подписчикам в Instagram, что ждет ребенка. 19 апреля россиянке исполнилось 35 лет. Мария опубликовала снимок с пляжа, на котором недвусмысленно показала свой увеличившийся живот
”Бесценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда будет моей специализацией”, — написала Шарапова под фото.
Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Она является 5-кратной победительницей турниров ”Большого шлема”. Всего за карьеру Шарапова завоевала 36 титулов WTA в одиночном разряде.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.