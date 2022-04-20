Мария Шарапова сообщила о своей беременности

”Бесценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда будет моей специализацией”, — написала Шарапова под фото.



Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Она является 5-кратной победительницей турниров ”Большого шлема”. Всего за карьеру Шарапова завоевала 36 титулов WTA в одиночном разряде.

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