Водитель без прав пытался скрыться от полиции и разбился насмерть

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Кулдара Курвитса, трагические события начались незадолго до 20:30, когда в центр тревоги сообщили о том, что в деревне Рандивере в волости Вяйке-Маарья водитель легкового автомобиля Audi имеет признаки опьянения и может не иметь прав.

”Отреагировавшие на вызов полицейские стали искать автомобиль и через несколько десятков мнут заметили, как он начал двигаться. Патруль подал транспортному средству сигнал к остановке, но водитель его проигнорировал и увеличил скорость. После нескольких минут погони, в 21:10, на 14 км шоссе Вилгу-Коону в деревне Веэда автомобиль выехал с дороги вправо, врезался в большой камень и загорелся”, — рассказал Курвитс.

Полицейские потушили небольшой пожар с помощью автомобильного огнетушителя и попытались оказать помощь застрявшему в машине водителю, который был неконтактным.

Для вызволения мужчины все-таки понадобилась помощь спасателей, и в 21:35 скорая констатировала его смерть.

”Употреблял ли 47-летний водитель, погибший в ДТП, алкоголь, установит экспертиза. На данный момент можем сказать, что он не имел права управлять автомобилем в связи с истечением срока его медицинской справки", — пояснил Курвитс.