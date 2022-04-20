Игрок нарвского "Транса" из Украины: происходят страшные вещи, хочется, чтобы все закончилось

"Персеполис" играет

За новую команду я пока провел всего 3 игры и, конечно, тяжело делать какие-то выводы, но те команды, против которых удалось сыграть, обладали бойцовскими качествами и навязывали борьбу. Успел заметить, что есть более молодые команды, например столичный " Калев " (средний возраст игроков 22 года) и есть более опытные команды, например " Пайде ", которые играют в более качественный футбол. Опять-таки, я еще не со всеми соперниками успел сыграть и делать выводы пока рано.От иранского "Персеполиса" у меня было предложение после выступления за харьковский "Металлист". "Персеполис" является одним из самых знаменитых, титулованных и сильнейших клубов Ирана, у клуба больше всего фанатов в Иране, клуб пользуется очень большой популярностью и не все болельщики соперников нас любили. Так получилось, что они сделали мне предложение, я поехал и подписал контракт.в азиатской лиге чемпионов. Для меня это был достаточно интересный опыт. Нарва — маленький, красивый город. Адаптировался довольно быстро. Все хорошо.

24 февраля — начало войны, можете вспомнить тот день и что сделали в первую очередь?

24 февраля я находился на сборах в Турции с футбольным клубом "Таврия". Проснулся утром, открыл двери в коридоре. У нас уже многие ребята ходили с телефонами, все звонили своим семьям. Я, естественно, первым делом позвонил семье и узнал, что происходит, как они и где они. Родственники находятся в Одессе.

У вас много друзей и родственников в Украине. Как часто вы связывайтесь, что они рассказывают?

Постоянно связываюсь с друзьями и родственниками — это, конечно, большой шок для всего украинского народа. Они рассказывают жуткие вещи, которые происходят на территории Украины. Поэтому сейчас очень тяжело и больно об этом говорить, когда погибают люди, дети, погибают твои друзья, это все очень сложно и больно, разрушают города. Идет война и на данный момент все очень плачевно.

Вы ожидали, что люди способны так объединиться и помогать Украине?

У нас люди объединились очень сильно внутри страны. Сами украинцы встали на защиту своей родины. Весь мир, конечно, сейчас сплотился и очень помогает нам. Украина сейчас очень нуждается в этой помощи, так как происходят очень страшные вещи.

Как у вас получается концентрироваться на игре и тренировках на 100% в военное время?

Это в какой-то степени даже разрядка. Находясь на футбольном поле, ты можешь хотя бы пару часов забыть о том, что происходит. Забывая на какое-то время о горе, которое происходит в моей стране, концентрируясь на футболе. Ты отвлекаешься на время, но потом опять набираешь родным, близким и спрашиваешь все ли у них хорошо, что происходит. Это очень тяжело. Очень хочется, что бы все это закончилось как можно быстрее.

Какие дальнейшие планы и цели?

Выкладываться в каждой игре и помогать команде побеждать. Бороться за кубок страны. Главное — обойтись без травм. Пока такие цели, а дальше посмотрим.

Владимир Приёмов в трех играх в составе "Транса" забил 3 мяча. На данный момент "Транс" (после 7 игр) занимает 5 место в чемпионате Эстонии.

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