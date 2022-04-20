Игрок нарвского "Транса" из Украины: происходят страшные вещи, хочется, чтобы все закончилось
Владимир — опытный 36-летний нападающий, родился в Одессе в 1986 году и является воспитанник одесского футбола.
У Приёмова за плечами большой опыт игры в разных чемпионатах: в чемпионате Украины он играл за донецкие "Металлург", "Шахтер" и "Олимпик", одесский "Черноморец", "Александрию", криворожский "Кривбасс", запорожский "Металлург", харьковский "Металлист" и ряд любительских клубов. Помимо этого он играл один сезон (2011/2012) в российской премьер-лиге за самарские "Крылья Советов". В 2017 году в составе иранского "Персеполисом" стал чемпионом Ирана. Выступая за "ДПММ" в чемпионате Сингапура в 2018 году, стал обладателем "Серебряной бутсы"(забив 18 мячей, в 23 матчах).
Вы родились в Одессе и являетесь воспитанником одесского футбола, что можете сказать об этом портовом городе?
Одессу я очень люблю. Это очень красивый город, который находится на берегу Чёрного моря.
Вы должны был играть за ”Таврию”, но из-за войны команду пришлось расформировать. Были шансы на сохранение команды и есть шанс, что команда когда-нибудь вернется?
Да, должен был играть за симферопольскую "Таврию"(до войны клуб играл во второй лиге чемпионата Украины) и были большие планы и задачи по возвращению в Высшую лигу Украины, на данный момент команда прекратила своё существование. Команду расформировали из-за того, что с территории, которая ближе всего к Крыму, проходили войска. Конечно рассчитываем и надеемся на то, что клуб с такой историей после окончания войны смогут воссоздать заново, и она сможет вернуться в высшую лигу Украины.
Как быстро получилось найти новую команду?
Поступило предложение от нарвского "Транса" и я согласился, все произошло быстро.
В "Трансе" есть ещё два игрока из Украины (Денис Дедечко и Александр Кожевников), помогают адаптироваться, обращались к ним за помощью или советом?
Да. Я очень хорошо знаю Дениса Дедечко, играли вместе, поэтому во многих вопросах он мне здесь помогает, подсказывает. В нынешнее время, когда такая сложная ситуация, приятно, что ребята с Украины с тобой рядом. В нынешнее время поддержка особенно важна.
Вы играли в разных чемпионатах: Украины, Ирана, Сингапура… как можете оценить чемпионат Эстонии?
Сейчас в целом тяжело оценивать чемпионат Эстонии, потому что я провел мало игр. Когда сыграю больше матчей и с разными командами, наверное тогда и смогу дать какую-то оценку чемпионату.
Пока вы провели мало игр за свою новую команду, но может уже заметили, какие-то плюсы и минусы нашего чемпионата?
Как вас в Иран-то занесло?
От иранского "Персеполиса" у меня было предложение после выступления за харьковский "Металлист". "Персеполис" является одним из самых знаменитых, титулованных и сильнейших клубов Ирана, у клуба больше всего фанатов в Иране, клуб пользуется очень большой популярностью и не все болельщики соперников нас любили. Так получилось, что они сделали мне предложение, я поехал и подписал контракт. "Персеполис" играет в азиатской лиге чемпионов. Для меня это был достаточно интересный опыт.
Как вам город Нарва? Быстро адаптировались?
Нарва — маленький, красивый город. Адаптировался довольно быстро. Все хорошо.
24 февраля — начало войны, можете вспомнить тот день и что сделали в первую очередь?
24 февраля я находился на сборах в Турции с футбольным клубом "Таврия". Проснулся утром, открыл двери в коридоре. У нас уже многие ребята ходили с телефонами, все звонили своим семьям. Я, естественно, первым делом позвонил семье и узнал, что происходит, как они и где они. Родственники находятся в Одессе.
У вас много друзей и родственников в Украине. Как часто вы связывайтесь, что они рассказывают?
Постоянно связываюсь с друзьями и родственниками — это, конечно, большой шок для всего украинского народа. Они рассказывают жуткие вещи, которые происходят на территории Украины. Поэтому сейчас очень тяжело и больно об этом говорить, когда погибают люди, дети, погибают твои друзья, это все очень сложно и больно, разрушают города. Идет война и на данный момент все очень плачевно.
Вы ожидали, что люди способны так объединиться и помогать Украине?
У нас люди объединились очень сильно внутри страны. Сами украинцы встали на защиту своей родины. Весь мир, конечно, сейчас сплотился и очень помогает нам. Украина сейчас очень нуждается в этой помощи, так как происходят очень страшные вещи.
Как у вас получается концентрироваться на игре и тренировках на 100% в военное время?
Это в какой-то степени даже разрядка. Находясь на футбольном поле, ты можешь хотя бы пару часов забыть о том, что происходит. Забывая на какое-то время о горе, которое происходит в моей стране, концентрируясь на футболе. Ты отвлекаешься на время, но потом опять набираешь родным, близким и спрашиваешь все ли у них хорошо, что происходит. Это очень тяжело. Очень хочется, что бы все это закончилось как можно быстрее.
Какие дальнейшие планы и цели?
Выкладываться в каждой игре и помогать команде побеждать. Бороться за кубок страны. Главное — обойтись без травм. Пока такие цели, а дальше посмотрим.
Владимир Приёмов в трех играх в составе "Транса" забил 3 мяча. На данный момент "Транс" (после 7 игр) занимает 5 место в чемпионате Эстонии.
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