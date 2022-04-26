"В конце года уедем туда, где мы нужнее". Почему россиянам не открывают счета в эстонских банках

Александр работает в сфере IT. Со своим инновационным стартапом, входящим в топ-50 среди европейских компаний в сфере транспорта и мобильности, переехал из России в Эстонию. Сюда же перевез семью. Из-за санкций временные виды на жительство получить уже не получилось, сейчас на территории Эстонии находится по рабочей визе. Открыть счет в банке из-за действующих санкций Александру никак не удается, сообщил он RusDelfi.

”В банке LHV отказали прямо на входе, — рассказывает Александр. — И у них действительно на сайте написано: ”На данный момент мы приостановили возможность открытия счета для лиц с российским и белорусским гражданством, не имеющих действующего вида на жительство в Евросоюзе”.

После первой неудачи мужчина решил подать документы в банк SEB. ”Там за рассмотрение документов взяли 250 евро. И отказали. Насколько я понимаю, это внутренняя политика”, — продолжает рассказ Александр. ”В этом банке информации на сайте нет, и формально запретов нет. Но при этом они взяли у меня деньги, документы”, — пожимает плечами он.

”Коллеги еще ходили в банк Luminor, им на входе отказали сразу, сославшись на политику банка. Еще один коллега подал документы в Swedbank и заплатил 200 евро, но уже больше трех недель ждет ответа. Я подал документы неделю назад еще в один оставшийся банк, Citadele, заплатив за рассмотрение открытия счета невозвратные 200 евро. Там еще мои документы рассматривают, но я уже без иллюзий — вряд ли откроют”, — подчеркивает Александр.

”Выход мы в принципе нашли — это электронные кошельки типа Wise и прочих, но странно все это, конечно — жить и работать в Эстонии и пользоваться банковским обслуживанием других стран и юрисдикций”, — отмечает собеседник.

Александр делится, что из-за санкций, вероятнее всего поработает в Эстонии до конца года. ”Пока действуют визы. А потом переедем в какую-то другую страну и юрисдикцию. Где мы нужнее”.