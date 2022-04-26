"В конце года уедем туда, где мы нужнее". Почему россиянам не открывают счета в эстонских банках
Александр работает в сфере IT. Со своим инновационным стартапом, входящим в топ-50 среди европейских компаний в сфере транспорта и мобильности, переехал из России в Эстонию. Сюда же перевез семью. Из-за санкций временные виды на жительство получить уже не получилось, сейчас на территории Эстонии находится по рабочей визе. Открыть счет в банке из-за действующих санкций Александру никак не удается, сообщил он RusDelfi.
”В банке LHV отказали прямо на входе, — рассказывает Александр. — И у них действительно на сайте написано: ”На данный момент мы приостановили возможность открытия счета для лиц с российским и белорусским гражданством, не имеющих действующего вида на жительство в Евросоюзе”.
После первой неудачи мужчина решил подать документы в банк SEB. ”Там за рассмотрение документов взяли 250 евро. И отказали. Насколько я понимаю, это внутренняя политика”, — продолжает рассказ Александр. ”В этом банке информации на сайте нет, и формально запретов нет. Но при этом они взяли у меня деньги, документы”, — пожимает плечами он.
”Коллеги еще ходили в банк Luminor, им на входе отказали сразу, сославшись на политику банка. Еще один коллега подал документы в Swedbank и заплатил 200 евро, но уже больше трех недель ждет ответа. Я подал документы неделю назад еще в один оставшийся банк, Citadele, заплатив за рассмотрение открытия счета невозвратные 200 евро. Там еще мои документы рассматривают, но я уже без иллюзий — вряд ли откроют”, — подчеркивает Александр.
”Выход мы в принципе нашли — это электронные кошельки типа Wise и прочих, но странно все это, конечно — жить и работать в Эстонии и пользоваться банковским обслуживанием других стран и юрисдикций”, — отмечает собеседник.
Александр делится, что из-за санкций, вероятнее всего поработает в Эстонии до конца года. ”Пока действуют визы. А потом переедем в какую-то другую страну и юрисдикцию. Где мы нужнее”.
Редакция RusDelfi обратилась за комментарием в банк SEB. По их словам, банк запрашивает необходимые документ и оценивает все риски перед открытием счетов.
"У частных лиц, желающих стать клиентами, банк запрашивает документы, подтверждающие связь физического лица с Эстонией. Мы оцениваем законность пребывания человека в Эстонии — наличие работы или места учебы, — ответила Моника Каллас-Антон, член правления SEB.
- Таким образом, вид на жительство или его отсутствие является лишь одним из оснований при принятии решения об установлении клиентских отношений. Кроме того, мы оцениваем потенциальные риски, обстоятельства и юридические обязательства, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и международными санкциями. В случае с нерезидентами мы всегда следим за возможным внедрением дополнительных обстоятельств, которые мы должны исполнять согласно закону", — добавила она.
По словам представителя SEB, причины отказа в открытии счета могут быть разными, они зависят от клиента и конкретных ситуаций.
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