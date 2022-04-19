ФОТО | Корабли союзников провели совместные учения с ВМС и ВВС Эстонии

В ходе учений корабли союзников защищали эстонский тральщик Admiral Cowan от условных атак сторожевых катеров. ”Возможность проводить тренировки при участии фрегатов НАТО выпадает не каждый день”, — отметил командир катера Roland лейтенант Тауно Куузик.

В охранный ордер эстонского тральщика вошли флагман SNMG1 голландский фрегат противовоздушной обороны De Zeven Provinciën, фрегаты Halifax и Northumberland ВМС Канады и Великобритании, а также немецкий корвет Erfurt. Им не только предстояло обеспечить круговую оборону Admiral Cowan от атак быстроходных катеров, но и защитить его от условных ударов с воздуха.

Фрегаты SNMG1 оснащены малокалиберной артиллерией, торпедами, вертолетами, а также противовоздушными и противокорабельными ракетными комплексами с дальностью стрельбы более 100 километров.

Корабли союзников прибыли в Таллинн 14 апреля, после окончания учений их визит в Эстонию завершился. Постоянные военно-морские группы НАТО — оперативные соединения повышенной готовности. Они способны проводить операции как в мирное, так и военное время.



