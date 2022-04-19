Глава МИД ЭР: санкции в отношении российских прокремлевских каналов — единственный эффективный способ борьбы с пропагандой

”Независимые медиа играют жизненно важную роль во всех обществах, поскольку свобода СМИ, свобода интернета и свобода слова необходимы для демократии и принятия обоснованных решений”, — сказала Лийметс. ”Понятно, что эти свободы не соблюдаются в России. После принятия законов о цензуре и блокировки социальных сетей информация находится под контролем государства. Это, конечно, помогает России скрывать от своего народа свои ужасные военные преступления в Украине”, — добавила министр.

Лийметс подчеркнула, что одной из важных тем обсуждения на всемирной конференции по свободе медиа, организованной Эстонией в феврале, была безопасность журналистов.

”Журналисты занимаются самоотверженной работой, а это особенно сложно в конфликтных ситуациях. Война России в Украине унесла жизни нескольких блистательных журналистов, которые ценой своей жизни информировали мир о преступлениях России против человечности в отношении жителей Украины”, — сказала Лийметс.

”В то же время журналисты также играют очень важную роль в документировании деятельности России для судебных разбирательств, например, Международного уголовного суда”, — добавила министр. По данным международной организации ”Репортеры без границ”, с 24 февраля в Украине погибли семь журналистов и 11 получили ранения.

В мире существует широкий консенсус в отношении того, что первостепенная и основная роль медиа и интернета заключается в информировании своих граждан. ”Подходы различаются степенью контроля и управления этой информацией”, — сказала министр иностранных дел.

”Эстония занимает второе место в мире по уровню свободы интернета и входит в число 15 стран по индексу свободы прессы. Очевидно, что обеспечение свободы слова в любой форме крайне важно. Россия находится в конце этого списка”, — подчеркнула министр.

Дискуссию организовала международная инициатива ”Глобальные цифровые права человека” в сотрудничестве с Таллиннским университетом. Дискуссию можно посмотреть здесь (на английском языке).