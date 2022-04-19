19.04.2022, 19:06
Мошенники лишили молодую нарвитянку более 10 000 евро
Жертве позвонил 15 апреля неизвестный человек, который представился работником Google и попросил ее установить программу AnyDesk под предлогом обеспечения безопасности, сообщила в понедельник Идаская префектура.
Женщина установила эту программу, а затем обнаружила, что на ее имя оформлены кредиты, а с ее банковского счета выполнены денежные переводы на чужие счета.
Ущерб оценен 10 795 евро.
Возбуждено уголовное дело по статье ”мошенничество”.