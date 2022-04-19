Новости Ида-Вирумаа
19.04.2022, 19:06

Мошенники лишили молодую нарвитянку более 10 000 евро

 
Euro
Euro
Foto: Argo Ingver

23-летняя жительница Нарвы лишилась более 10 000 евро, последовав инструкциям мошенников, пишет gazeta.ee.

Жертве позвонил 15 апреля неизвестный человек, который представился работником Google и попросил ее установить программу AnyDesk под предлогом обеспечения безопасности, сообщила в понедельник Идаская префектура.

Женщина установила эту программу, а затем обнаружила, что на ее имя оформлены кредиты, а с ее банковского счета выполнены денежные переводы на чужие счета.

Ущерб оценен 10 795 евро.

Возбуждено уголовное дело по статье ”мошенничество”.

RusDelfi
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