Правительство назвало объем дополнительного бюджета и статьи его расходов. Предусмотрена гуманитарная помощь Украине
Проект дополнительного госбюджета сегодня был одобрен правительством. В числе приоритетов дополнительного бюджета, объем которого составляет 730 млн евро, повышение доходов жителей Эстонии в условиях быстрого роста цен и обеспечение энергобезопасности страны.
В дополнительном бюджете предусмотрено повышение прожиточного минимума на первого члена семьи со 150 до 200 евро. Также семьи, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, будут получать компенсацию расходов на жилищный кредит. На повышение прожиточного пособия в дополнительном бюджете запланировано 29 млн евро, передает пресс-служба Центристской партии.
”Одним из принципиальных моментов для правительственной делегации Центристской партии является улучшение условий жизни людей и смягчение последствий роста цен. Это касается прежде всего тех, кого больше всего затронул рост цен”, — сказал руководитель правительственной делегации центристов и министр государственного управления Яак Ааб.
”Энергетический кризис и война в Украине стали причиной роста цен на товары первой необходимости. Поэтому мы приняли решение выплатить осенью разовое пособие в размере 50 евро. Эта мера обойдется государству в 30 млн евро”.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, рост цен в ближайшем будущем во многом зависит от доступности энергоносителей. ”Чтобы обеспечить энергетическую безопасность, государство выделит 170 млн евро на приобретение запасов газа и 13 млн евро на приобретение запасов жидкого топлива. Также с Финляндией у нас достигнута договоренность о совместной аренде плавучего терминала для приема сжиженного природного газа (LNG) Это обойдется в 30 млн евро”, — сказал Аас.
Дополнительный бюджет Министерства иностранных дел составляет около 3 миллионов евро на гуманитарную помощь и около 300 000 евро на срочное усиление возможностей кибербезопасности.
Говоря о необходимости дополнительного бюджета, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что масштабная война России в Украине оказывает сильное влияние как на Эстонию, так и на другие страны ЕС. Эстония оказывала жителям Украины гуманитарную помощь и несомненно продолжит это делать. Дополнительный бюджет предусматривает около 3 миллионов евро на гуманитарную помощь.
”Россия в своих атаках убивает и ранит невинных людей, в том числе жестоко издевается над женщинами и детьми. Жители, вынужденные покинуть свои дома, должны жить без крова, воды, еды и других предметов первой необходимости. Кроме того, был разрушен ряд жизненно важных объектов инфраструктуры. Из-за войны России более 12 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи и, к сожалению, гуманитарная катастрофа и угроза только усугубляются, также растет потребность в помощи. Именно поэтому наш штаб гуманитарной помощи усердно продолжит работать над тем, чтобы необходимая помощь дошла до людей Украины”, — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
Также будут выделены дополнительные средства на срочное повышение возможностей кибербезопасности, цель которого — вывести надежность и устойчивость к атакам информационных систем и баз данных министерства на более высокий уровень, чем прежде.