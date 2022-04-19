Таави Аас: стоянка танкеров российских компаний рядом с Таллинном не запрещена санкциями

Аас прокомментировал опубликованную вчера в издании Forte статью, в которой говорилось о том, что в зоне якорной стоянки G (Golf) между Какумяэ и Найссааром остановились четыре российских нефтяных танкера компании "Совкомфлот". Министр отметил, что речь идет о деятельности, которая не попадает под санкции.

"Я считаю, что санкции на товары всегда намного более ясные и однозначно понимаемые, чем санкции, связанные с оказанием услуг и грузоперевозкой", — сказал Аас.

По словам Ааса, ситуация в данном случае сложнее, чем со скрытым транзитом белорусских нефтепродуктов, который был недавно запрещен постановлением правительства, так как суда, о которых сказано в статье Forte, работают под флагом Либерии.

Министр: "Европейский союз обсуждал этот вопрос — чтобы накладывать санкции не на флаг, а на собственность, — но сочли, что собственность бывает сложно выявить". Он еще раз повторил свою позицию: разумнее обращать санкции против товаров.

Аас обратил внимание, что деятельность стоящих на якоре судов — сдача льяльных вод или нефтяных отходов — преследует цель обеспечить сохранность окружающей среды.

"Разрешение этого в зонах якорных стоянок является гарантией того, что никто не будет искать местечко, где бы втихаря слить загрязняющие вещества", — сказал министр.

По его словам, правительство не планирует чего-то отдельно предпринимать, чтобы ограничивать остановку судов. На уровне ЕС уже вроде бы поднималась эта тема, но безрезультатно.

По мнению министра, по большому счету нужно сконцентрироваться на другом. "Мы все понимаем, что введение общеевропейских санкций на энергоносители было бы серьезной санкцией", — считает Аас.