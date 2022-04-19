ПОДКАСТ | Мариупольская семья в Таллинне: такое "освобождение" нам не нужно

По словам Виктории, во время эвакуации они находились в третьем бомбоубежище. Пришли солдаты с автоматами. Сказали бежать в определенное место, где их будет ждать машина. Оттуда их повезли в село Виноградное на территории так называемой ДНР. Затем отправили в Таганрог.

Про депортацию украинцев стало известно с начала марта. Людей вывозили из оккупированных территорий в Россию. Как сообщает украинская сторона, в РФ вывезли 700 тысяч украинцев. Россия полностью отвергает факт депортации, как и все остальные обвинения в свой адрес, связанные с войной.

Многие украинцы сообщают, что на границах происходит отсев людей на благонадежных и неблагонадежных, так называемая фильтрация. Петр в разговоре с RusDelfi подтвердил, что подобная проверка была.

Когда их вывозили из Украины в Россию, на границе с ДНР пограничники вызывали всех мужчин по очереди. Брали отпечатки пальцев, осматривали тело — на наличие татуировок. ”Особенно смотрели, есть ли выколки полка ”Азов”, — говорит Петр. Как он добавил, что если у кого-то найдут доказательства принадлежности к ”Азову”, то ”им надевают мешок на голову и куда-то увозят”.

В Таганроге их поселили в спортивную школу. Где они пробыли несколько дней, затем отправились в Санкт-Петербург и Эстонию. Но маршрут мог сложиться совершенно иначе. ”На вокзале вынужденным переселенцам предлагали бесплатный поезд. Я спросила куда. Мне ответили: Владивосток, Ижевск. Сказали, какая вам разница, куда ехать, вы еще будете выбирать? Мне сказали, что нам в Украине промыли мозги и мы живем с нацистами. Я спросила, а какие у вас доказательства? Я ни с кем не общалась, это безосновательное утверждение. Потом добавила: это вам промыли мозги, а не нам. Все были настроены очень враждебно, говорили — поедете туда, куда вас направят. Мы не крупнорогатый скот, это дикость. Мы ушли оттуда и за последние деньги купили билет до Питера, потом сюда, в Эстонию”, — сказала Виктория.