До конца этой недели открыта подача кандидатур на номинацию "Учитель года"
Кандидатуры на конкурс "Учитель года" можно подать на сайте Министерства образования и науки до конца этой недели. Правительство Эстонской Республики присудит победителям десять государственных премий в размере 10 000 евро и до трех премий за дело жизни в размере 65 000 евро. Номинанты в каждой категории получат денежный приз в размере 3000 евро.
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, все учителя и работники сферы образования заслуживают признания. "Я хотела бы поблагодарить всех наших педагогов, которые очень хорошо справились с обстоятельствами, вызванными пандемией в течение последних двух лет, и сейчас проявили гибкость и готовность, принимая в нашу систему образования детей и подростков из Украины, бежавших от войны", — сказала министр Керсна. "Именно в трудных обстоятельствах нам как никогда необходимо замечать работу друг друга. Конкурс "Учитель года" — это возможность выразить нашу признательность и отметить заслуги педагогов".
Предложите кандидатуру на звание "Учитель года" до полуночи 24 апреля. Первый отбор проведут региональные комитеты и комитет по высшему образованию. В августе состоится заседание государственного комитета по присуждению премий в области образования, на котором будет сделан окончательный выбор из кандидатов, представленных на государственном уровне. Комитет будет состоять из представителей организаций, связанных с образованием, и признанных профессионалов в области образования предыдущих лет.
Награды будут вручены 8 октября на торжественном гала-вечере "Учитель года", который в десятый раз пройдет в Пярнуском концертном зале и будет транслироваться в прямом эфире Эстонского национального телевещания.
Всего в рамках конкурса представлено 13 категорий:
Воспитатель детского сада
Учитель начальных классов
Классный руководитель
Учитель-предметник основной школы
Учитель гимназии
Преподаватель профессионального учебного заведения
Преподаватель университета
Опорный специалист
Учитель кружка по интересам
Руководитель учебного заведения
Достижение года в учебном заведении
Друг образования