До конца этой недели открыта подача кандидатур на номинацию "Учитель года"

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, все учителя и работники сферы образования заслуживают признания. "Я хотела бы поблагодарить всех наших педагогов, которые очень хорошо справились с обстоятельствами, вызванными пандемией в течение последних двух лет, и сейчас проявили гибкость и готовность, принимая в нашу систему образования детей и подростков из Украины, бежавших от войны", — сказала министр Керсна. "Именно в трудных обстоятельствах нам как никогда необходимо замечать работу друг друга. Конкурс "Учитель года" — это возможность выразить нашу признательность и отметить заслуги педагогов".

Предложите кандидатуру на звание "Учитель года" до полуночи 24 апреля. Первый отбор проведут региональные комитеты и комитет по высшему образованию. В августе состоится заседание государственного комитета по присуждению премий в области образования, на котором будет сделан окончательный выбор из кандидатов, представленных на государственном уровне. Комитет будет состоять из представителей организаций, связанных с образованием, и признанных профессионалов в области образования предыдущих лет.

Награды будут вручены 8 октября на торжественном гала-вечере "Учитель года", который в десятый раз пройдет в Пярнуском концертном зале и будет транслироваться в прямом эфире Эстонского национального телевещания.

Всего в рамках конкурса представлено 13 категорий:

Воспитатель детского сада

Учитель начальных классов

Классный руководитель

Учитель-предметник основной школы

Учитель гимназии

Преподаватель профессионального учебного заведения

Преподаватель университета

Опорный специалист

Учитель кружка по интересам

Руководитель учебного заведения

Достижение года в учебном заведении

Друг образования