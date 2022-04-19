ЧП и криминал
19.04.2022, 14:11

Полиция ищет мужчин, которые пытались затащить к себе в машину несовершеннолетних девочек в Каламая

 
Vägivald.
Vägivald.
Foto: Ester Vaitmaa

В понедельник в группе района Каламая в Facebook появилась публикация о произошедшем 19 марта тревожном инциденте, когда трое мужчин пытались силой затащить в свой автомобиль двух несовершеннолетних девочек.

19 марта между 20 и 21 часами произошел инцидент, когда двух 14-летних девочек пытались затащить в черный автомобиль. В автомобиле было трое мужчин, один из которых какое-то время еще гнался за девочками. Девочки добежали до автобусной остановки Каларанна, где получили помощь от взрослых.

Полиция неоднократно общалась с автором заявления. На данный момент известно, что нападавшие мужчины говорили по-эстонски и девочки с ними не были знакомы. Мужчины передвигались на автомобиле темного цвета, марка и номер которого неизвестны.

Полиция проверила место происшествия и соседние улицы. Так как в округе нет камер видеонаблюдения, то не удалось получить фото или видео автомобиля.

Если вы располагает информацией насчет этого или подобного случая, полиция просит связаться по адресу martin.kreitsman@politsei.ee. Для получения немедленной помощи нужно звонить по номеру 112.

RusDelfi
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