Полиция ищет мужчин, которые пытались затащить к себе в машину несовершеннолетних девочек в Каламая

19 марта между 20 и 21 часами произошел инцидент, когда двух 14-летних девочек пытались затащить в черный автомобиль. В автомобиле было трое мужчин, один из которых какое-то время еще гнался за девочками. Девочки добежали до автобусной остановки Каларанна, где получили помощь от взрослых.

Полиция неоднократно общалась с автором заявления. На данный момент известно, что нападавшие мужчины говорили по-эстонски и девочки с ними не были знакомы. Мужчины передвигались на автомобиле темного цвета, марка и номер которого неизвестны.

Полиция проверила место происшествия и соседние улицы. Так как в округе нет камер видеонаблюдения, то не удалось получить фото или видео автомобиля.

Если вы располагает информацией насчет этого или подобного случая, полиция просит связаться по адресу martin.kreitsman@politsei.ee. Для получения немедленной помощи нужно звонить по номеру 112.