Центр разведки Сил обороны: Россия начала наступление в Восточной Украине, но на пути у путинских войск много препятствий

"Российский войска начали наступление в Донецкой и Луганской областях, хотя обстреляли города по всему фронту. Удар был нанесен и по Николаеву, который как бельмо на глазу у россиян, так как им не удалось прорваться в направлении Одессы", - рассказал Гросберг.

Всего в наступление участвует от 45 до 60 тысяч бойцов. Тем не менее, российским войсках до сих пор не удалось окончательно захватить Мариуполь, хотя его атакует 12 тактических групп (всего около 700 человек). Захват Мариуполя дал бы возможность РФ продвигаться дальше к Кривому рогу и Запарожью.

У российских войск на пути в Харьковской области несколько препятствий: они не могут обойти Рубежное и Североденцк, но их захват открыл бы дорогу у Славянску и Крамторску, а оттуда уже и дальше, если у них есть подобный план, добавил Гросберг.

Продвижение войск РФ также затрудняют обильные осадки.

По его словам, к 9 мая ситуация на фронте мало изменится. Больше он не может рассказать, чтобы не выдать позиции украинских войск.