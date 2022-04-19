Внимание, водители! Началась масштабная миграция земноводных

Эстонский фонд природы (ELF) призывает всех автоводителей по возможности снижать скорость на таких отрезках шоссе и избегать поездок по дорогам с активной миграцией земноводных от заката до полуночи. Кроме этого, в местах массовой миграции лягушкам, жабам и тритонам помогают волонтеры, вследствие чего следует быть очень внимательными как самим волонтерам, так и автоводителям.

”Под колесами машин в местах интенсивной миграции за какой-то час могут погибнуть несколько сотен земноводных. Такая массовая гибель до появления потомства является проблемой, на которую мы обращаем внимание уже 11 лет”, — пояснил руководитель кампании ”Спасение земноводных” Хенри Тимуск. ”Местные жители, которые наблюдают эту проблему, организовывают т.н. спасательные операции или толоки, в ходе которых они переносят земноводных через дорогу в нужном им направлении по всей Эстонии. Интересно, что в этом году свою миграцию начали как травяные лягушки, так и тритоны с жабами, которые обычно любят поспать подольше. Также есть места, где из-за похолодания миграция замирает и при потеплении возобновляется. Обычно миграция земноводных длится около двух недель, т.к. теплая погода массово побуждает их стремиться к местам размножения”, — добавил Тимуск.