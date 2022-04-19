Внимание, водители! Началась масштабная миграция земноводных
Эстонский фонд природы (ELF) призывает всех автоводителей по возможности снижать скорость на таких отрезках шоссе и избегать поездок по дорогам с активной миграцией земноводных от заката до полуночи. Кроме этого, в местах массовой миграции лягушкам, жабам и тритонам помогают волонтеры, вследствие чего следует быть очень внимательными как самим волонтерам, так и автоводителям.
”Под колесами машин в местах интенсивной миграции за какой-то час могут погибнуть несколько сотен земноводных. Такая массовая гибель до появления потомства является проблемой, на которую мы обращаем внимание уже 11 лет”, — пояснил руководитель кампании ”Спасение земноводных” Хенри Тимуск. ”Местные жители, которые наблюдают эту проблему, организовывают т.н. спасательные операции или толоки, в ходе которых они переносят земноводных через дорогу в нужном им направлении по всей Эстонии. Интересно, что в этом году свою миграцию начали как травяные лягушки, так и тритоны с жабами, которые обычно любят поспать подольше. Также есть места, где из-за похолодания миграция замирает и при потеплении возобновляется. Обычно миграция земноводных длится около двух недель, т.к. теплая погода массово побуждает их стремиться к местам размножения”, — добавил Тимуск.
Волонтеры помогают земноводным безопасно перейти через дорогу в Тарту на шоссе Ихасте и на улице Салутяхе, в Таллинне на улице Астангу и Пыльтсамаа, в Нарве, Нелиярве, Ассаку, Руу-Ихасалу, Тапа, Поркуни, Кауниссааре, Клоога, Саха, Пайде, Куртна, Ания и в Силламяэ вблизи домов. Собственники дорог, например, Таллинн и Тарту, закрыли участки улиц Астангу и Ихасте на несколько недель в пиковое время миграции, т.е. с позднего вечера до утра, чтобы обеспечить безопасность как лягушкам, так и другим земноводным. ”К сожалению, опыт прошлых лет показал, что даже закрытие отрезка дороги не мешает автоводителям, которые продолжают движение невзирая на дорожные знаки. Поэтому мы просим передвигаться в вечернее время очень осторожно”, — подчеркнул важность безопасного движения Хенри Тимуск.
Все желающие помочь лягушкам, жабам и тритонам безопасно пересечь дорогу к местам размножения могут ознакомиться с памяткой https://konnad.elfond.ee/ru/meelespea и влиться в ряды добровольных спасателей. Обязательно следует связаться с координаторами Эстонского фонда природы, которые со своей стороны информируют и по возможности помогают инвентарем, чтобы способствовать обеспечению безопасности как для земноводных, так и для их спасателей. Настоятельно рекомендуем изучить инфоматериалы и видеолекции на сайте konnad.elfond.ee, чтобы спасая не причинить животным вред. У спасателей есть и своя группа в Facebook https://www.facebook.com/konnadteel
Земноводные каждую весну мигрируют к местам размножения, чтобы сыграть свадьбу и обзавестись потомством, когда для этого устанавливается подходящая теплая погода. Лягушки передвигаются на закате в течение 2-4 часов, пик миграции приходится на 22-23 часа вечера. Наиболее опасные места массовой миграции земноводных нанесены на карту https://konnad.elfond.ee/vaatlused/#/ Эстонский фонд природы просит сообщать об известных жителям Эстонии местах миграции, которые пока не нанесены на карту.
Все земноводные находятся в Эстонии под защитой. Согласно новым оценкам Красной книги, земноводные являются одной из наиболее угнетаемых групп животных. Цель кампании ”Спасение земноводных” в том, чтобы спасти гибнущих на шоссе лягушек, жаб и тритонов, а также повысить осведомленность о земноводных Эстонии, их образе жизни и важном месте в экосистеме. Спасению земноводных способствует более внимательный стиль вождения на критических отрезках дорог поздним вечером. В долгосрочной перспективе помогут хорошо спланированные туннели для миграции. За десять лет волонтеры спасли более 155 000 жизней земноводных. Проект поддерживает Центр инвестирования в окружающую среду (KIK).