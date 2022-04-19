В сети бьют тревогу: якобы в Эстонию под видом беженцев из Украины массово пробираются русские мужчины. Правда ли это?

"По словам пограничников, через Выруский погранпункт из России въезжают тысячи русскоговорящих мужчин с новехонькими украинскими паспортами", — написал член консервативной партии.

Таким образом он распространяет слух, что в Эстонию под видом беженцев из Украины тайно и при этом массово проникают мужчины из России. В итоге ненависть разжигается как в отношении беженцев, так и в отношении русских.

Бирнбаум опубликовал свой пост вечером 14 апреля и через несколько дней он набрал более сотни комментариев в Facebook, столько же людей поделились публикацией. Реакция людей ожидаема — эстонцы крайне недовольны тем, что в страну вообще пускают беженцев.

Пользователи сети возмущаются, что через пару лет в Эстонии увидят, кого на самом деле пустили в страну. Все это сопровождается обильной русофобией вплоть до нежелания говорить на русском языке с кем бы то ни было.

И лишь немногие обратили внимание на серьезную ошибку в утверждении Бирнбаума — в Выру нет погранпункта, а сам город находится достаточно далеко от российско-эстонской границы.

Что же на самом деле?



На вопрос Delfi Бирнбаум заявил, что основанием для его поста стал комментарий пользователя под именем "Майк Каламус" в группе "EKRE США" в Facebook. В комментарии пользователь ссылался на речь Марта Хельме перед Рийгикогу, в которой тот утверждал, что пересекающие границу беженцы — не украинцы.

”Это ведь очень странно, что к нам среди беженцев приезжает много тех, кто, являясь украинским беженцем, не знает ни слова на украинском", — высказал Бирбаум свое мнение.

Однако высказывание Хельме, на которое сослался Бирбаум, не подтверждает ни одного из приведенных в его посту утверждений: сам Хельме ни разу не упомянул ни о "тысячах русскоязычных мужчин", ни о "Выруском погранпункте", ни о "новехоньких украинских паспортах".