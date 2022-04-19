В сети бьют тревогу: якобы в Эстонию под видом беженцев из Украины массово пробираются русские мужчины. Правда ли это?
"По словам пограничников, через Выруский погранпункт из России въезжают тысячи русскоговорящих мужчин с новехонькими украинскими паспортами", — написал член консервативной партии.
Таким образом он распространяет слух, что в Эстонию под видом беженцев из Украины тайно и при этом массово проникают мужчины из России. В итоге ненависть разжигается как в отношении беженцев, так и в отношении русских.
Бирнбаум опубликовал свой пост вечером 14 апреля и через несколько дней он набрал более сотни комментариев в Facebook, столько же людей поделились публикацией. Реакция людей ожидаема — эстонцы крайне недовольны тем, что в страну вообще пускают беженцев.
Пользователи сети возмущаются, что через пару лет в Эстонии увидят, кого на самом деле пустили в страну. Все это сопровождается обильной русофобией вплоть до нежелания говорить на русском языке с кем бы то ни было.
И лишь немногие обратили внимание на серьезную ошибку в утверждении Бирнбаума — в Выру нет погранпункта, а сам город находится достаточно далеко от российско-эстонской границы.
Что же на самом деле?
На вопрос Delfi Бирнбаум заявил, что основанием для его поста стал комментарий пользователя под именем "Майк Каламус" в группе "EKRE США" в Facebook. В комментарии пользователь ссылался на речь Марта Хельме перед Рийгикогу, в которой тот утверждал, что пересекающие границу беженцы — не украинцы.
”Это ведь очень странно, что к нам среди беженцев приезжает много тех, кто, являясь украинским беженцем, не знает ни слова на украинском", — высказал Бирбаум свое мнение.
Однако высказывание Хельме, на которое сослался Бирбаум, не подтверждает ни одного из приведенных в его посту утверждений: сам Хельме ни разу не упомянул ни о "тысячах русскоязычных мужчин", ни о "Выруском погранпункте", ни о "новехоньких украинских паспортах".
Лыунаская префектура сообщила, что слух в "пограничники говорят" можно легко опровергнуть: например, это может сделать каждый работающий в Вырумаа пограничник и многие другие, кто в курсе информации о пересечении границы.
Префектура также отмечает, что Выруского погранпункта не существует — город Выру находится примерно в 30 км от границы с Россией. Даже если имелся в виду погранпункт Лухамаа или Койдула, которые находятся в Вырумаа, то информация все равно не отвечает действительности.
Об этом свидетельствует и статистика пересечения границы, которая учитывает пол, возраст и гражданство пересекающих границу лиц. Согласно статистике, не было такого феномена, чтобы границу массово пересекали русскоговорящие мужчины с новыми украинскими паспортами. Кроме того, пограничники не отметили большого количества новых паспортов.
Статистика показывает, что через находящиеся в Вырумаа три пограничных пункта в апреле въезжало от 40 до 120 граждан Украины в сутки. Всего через погранпункты в Вырумаа в апреле в Эстонию въехали 1245 украинцев.
Стоит отметить, что большинство граждан Украины, въезжающих в Эстонию, используют страну для транзита и позже направляются в другие страны Евросоюза.
Также не было замечено организованной транспортировки групп людей к погранпункту: большинство приезжает самостоятельно или в небольших группах.
ИТОГ: Утверждение ложное. Утверждение опровергают как пограничная статистика, так и действительный опыт пограничников. Через пограничный пункт Выру(маа) в Эстонию не въезжают тысячи российских мужчин.