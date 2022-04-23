Нам нужно больше женщин в политике

Схожая ситуация наблюдается и на муниципальном уровне. На последних муниципальных выборах в Таллинне женщины составили лишь 34% из общего списка кандидатов, а в результате было избрано 24 женщины из 79 депутатов.

Почему так мало женщин в эстонской политике? Для того, чтобы разобраться с этой проблемой, мы решили поговорить с известными женщинами-политиками и узнать у них, в чем заключается проблема и проблема ли это вовсе?

На вопрос, зачем нам в принципе нужны женщины-политики, наши гостьи сошлись в едином мнении, что только имея больше женщин в представительных органах, мы можем получить более высокий уровень дискуссий и больше качественных решений, потому что у всех людей есть уникальный опыт, а мужчина не может полноценно отстоять позицию женщины-избирателя, потому что у них разный жизненный опыт.

Премьер-министр Кая Каллас подметила, что ”Безусловно, мы не какая-то однородная группа людей. Мы: либералы, консерваторы, социал-демократы. Каждый выбирает кандидата по своему мировоззрению и взглядам. В любом случае ситуация будет другой”.

По словам журналистки и депутата горсобрания Таллинна Марис Хеллранд, мы имеем прекрасные примеры более эффективного управления при высокой доле женщин в реальной политике в Скандинавских странах. Также в больших мировых медиакомпаниях были введены квоты на людей абсолютно разных групп. По ее словам, начать можно было бы с введения подобных квот в государственных компаниях, но нет смысла прямо сейчас заставлять частные компании вводить подобные правила у себя.