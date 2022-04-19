Заболеваемость гриппом в Эстонии продолжает расти

Если в прошлом году в стране было подтверждено менее 10 случаев заражения гриппом, то в этом году — уже более 10 000, в том числе 1500 — на прошлой неделе, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Хотя обычно пик заболеваемости происходит в конце зимы, в этом году он наступил в апреле.

Распространение гриппа связывают с отменой ограничений и ростом числа контактов, а также низким интересом к вакцинации от вируса. Заболевают чаще всего дети, охват вакцинацией среди которых составляет около 4%. Среди пожилых людей вакцинированы примерно 30%.

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