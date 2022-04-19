ФОТО | В Старом городе Таллинна неизвестные неоднократно переименовывали "русскую" улицу в "украинскую". Теперь табличку и вовсе сняли
После недели войны надписей, табличку с названием улицы и вовсе сняли со стены дома. Теперь там царит пустота, а на то, что там когда-то была табличка, указывают лишь дырки от шурупов в стене
Сейчас все еще не известно, кто все это время менял название улице. Delfi не удалось связаться с владельцем дома.
Еще раньше Delfi писал, что Таллинн решил не переименовывать в честь Украины улицу перед посольством России, как это сделали другие европейские столицы.
МИД Украины призвал Эстонию переименовать отрезок улицы Пикк перед посольством России в улицу Украины в качестве "символичной акции поддержки украинскому народу".
Таллиннская комиссия по топонимике не поддержала переименование отрезка улицы, находящейся в охранной зоне Старого города, сообщила вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.