Новая детская книга Maxima оказалась мегапопулярной. Ее тираж допечатают
”Наша детская книга этого года ”О природе” была так хорошо принята эстонскими детьми, что мы решили допечатать ее тираж еще до завершения кампании”, — сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас. Если изначально в этом году было напечатано 15 000 версий этой книги на эстонском языке, то теперь было дополнительно заказано еще 2 000 книг. Они поступят в продажу в понедельник, 25 апреля.
”Поскольку версия книги на эстонском языке оказалась еще более популярной, чем в прошлом году, мы решили увеличить ее тираж”, — пояснила Кикас. Первоначальный тираж книги, включая русскую версию и книгу-головоломку, составлял 35 500 экземпляров. По состоянию на начало этой недели с начала кампании 22 марта Maxima уже продала 24 000 книг с книгой-головоломкой, что составляет 68% от заказанного на данный момент объема.
Вот уже пять лет Maxima является единственной торговой сетью в Эстонии, которая в сотрудничестве с местным издательством выпускает детскую книгу с историями, связанными с Эстонией. Как и в предыдущие годы, книга издается на эстонском и русском языках. Дети могут собрать 100 наклеек с эксклюзивными фотографиями Ремо Сависаара и наклеить их в определенные места в книге.
Детская книга ”О природе”, написанная для дошкольников и учащихся начальных классов, является одновременно как путеводителем по природе для детей, так и пояснительным справочником для родителей, ведь на самые частые вопросы детей о животных в ней можно получить четкие, краткие и простые ответы. Кроме того, к книге прилагается тетрадь с разнообразными головоломками и заданиями для рисования.
”В этом году за первый месяц кампании мы распространили 1,3 наклеек”, — сказала Марге Кикас. Поскольку кампания продлится еще несколько недель, с сегодняшнего дня, 19 апреля, в Maxima для покупателей книг действует и специальное предложение. А именно, покупатель книги или прилагающейся к ней книги-головоломки получит 10 пачек наклеек бесплатно. Поскольку в каждой упаковке 2 наклейки, покупатель книги получит сразу 20 наклеек.
Maxima уже пятый год выпускает детскую книгу. Впервые это было сделано в 2018 году по случаю 100-летия Эстонской Республики. Поскольку книга оказалась очень популярной, было решено продолжить ее издание. И в прошлом, 2021 году, детская книга, заказанная Maxima, также стала самой продаваемой книгой среди членов Союза издателей Эстонии.
Автор текстов книги Maxima этого года ”О природе” — известный писатель Эпп Петроне. Торговая сеть также сотрудничала с ее издательством Petrone Print и во время своего первого проекта книги ”Наша Эстония”, которая была опубликована в 2018 году и получила большую популярность. Книга предназначена в первую очередь для воспитанников детских садов и начальной школы, их воспитателей, учителей и родителей.
За последние четыре года Maxima продала в общей сложности 138 000 детских книг и раздала 15 миллионов наклеек. В этом году детская книга Maxima ”О природе” продается в 83 магазинах Maxima по всей Эстонии с 22 марта по 2 мая. Ее стоимость составляет 3,99 евро. Подробнее о кампании можно узнать здесь: www.maxima.ee/raamat-rus