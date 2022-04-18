"Март Хельме, вон из Рийгикогу": народ требует лишить скандалиста из EKRE статуса депутата

”Один из сыновей у меня врач, я общаюсь с врачами. Врачи говорят, что картина в здравоохранении ужасная. ВИЧ возвращается. Из Украины нам завозят инфекционные заболевания, которые, как нам казалось, в Эстонии искоренены навсегда. — сказал Хельме в среду с пульта в Рийгикогу. — Нет, они возвращаются, потому что десятки тысяч людей приезжают и привозят это нам сюда”.

Неудивительно, что такие слова, произнесенные в парламенте страны, возмутили общественность. По состоянию на 17:05 под петицией с названием "Март Хельме, вон из Рийгикогу!" было 3456 подписавшихся, а на 19:05 количество удвоилось — это означает, что народная инициатива в несколько раз превзошла тот минимум количества подписей, который обязывает рассмотреть ее в Рийгикогу (этот порог составляет 1000 подписей).

Подписать петицию могут все постоянные жители Эстонии в возрасте 16 лет и старше.

"В Украине идет жестокая война, гибнут тысячи невинных людей, насилуют женщин и даже детей, а заявление Хельме позорно и отвратительно!, — комментирует ситуацию автор петиции Гете Кауге, - "Его поведение неприемлемо, Марта Хельме больше не должно быть в Рийгикогу! Мы соберем подписи и покажем, что думает эстонский народ!”

Однако что будет дальше, пока неясно. Народная инициатива требует, чтобы Хельме лишился статуса депутата, но, как свидетельствует Закон о статусе депутата Рийгикогу, это предложение малоперспективно.

Полномочия члена Рийгикогу прекращаются до истечения срока только в следующих случаях:

занятие другой государственной должности;

вступление в законную силу обвинительного приговора;

отставка в порядке, установленном настоящим Законом;

если Верховный суд постановил, что человек не в состоянии выполнять свои функции;

в случае смерти.

"Вопрос этики и морали"

Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур сказал Delfi, что Март Хельме и EKRE должны сами принять решение, чтобы Хельме покинул Рийгикогу.