EKRE требует снести памятники советской армии

Пауль Пуустусмаа, член Рийгикогу, представивший законопроект, сказал, что Закон о восстановлении независимости Эстонии от 20 августа 1991 года оставил позади этап, когда эстонское государство и народ были вынуждены участвовать в реваншистской военной политике России.

”Однако в Эстонии сохранился ряд памятников с сильным символическим значением и влиянием, которые восхваляют деятельность русской завоевательной армии и узаконивают оккупацию территории Эстонской Республики”, — сказал Пуустусмаа. — ”В ситуации, когда Россия в очередной раз начала захватническую войну в Европе, пора избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику”.

Предложение EKRE поступило вскоре после сообщения о вандализме в отношении Бронзового солдата в Таллинне. По словам Пуустусмаа, правительство должно создать правовые основы для правильного удаления памятников, посвященных деятельности российской армии, из публичного пространства.