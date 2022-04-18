Полицейский сбил молодого человека, убегавшего от патруля. Идет расследование

10 апреля в бюро внутреннего контроля PPA поступила видеозапись, на которой видно, как молодой человек запрыгивает на капот стоящей на улице Рюйтли в Пярну патрульной полицейской машины, на некоторое время поднимает руки верх, после чего убегает. Патруль начинает преследовать молодого человека, мигалки у автомобиля включены. После непродолжительной погони машина совершает наезд на убегающего по тротуару молодого человека.В результате полученного удара молодого человека отбрасывает от машины и он падает.

В настоящее время установлено, что инцидент имел место в 4 часа ночи 2 апреля. Также известно, что после наезда патрульные не оказали молодому человеку помощи и не стали вызывать скорую.

Молодого человека доставили в отделение полиции на вытрезвление, при последующем осмотре у него были обнаружены легкие телесные повреждения.

”В настоящее время внутренняя служба контроля выясняет, по какой причине сотрудник полиции остановил молодого человека таким образом. Закон не предусматривает возможности задерживать передвигающееся пешком лицо при помощи автотранспортного средства. Кроме того, ни в коем случае не является оправданным и гуманным тот факт, что после наезда патруль не оказал человеку первую помощь и не вызвал врачей для проверки его здоровья”, — прокомментировал Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Элле Кеэман, собранный в ходе производства материал позволяет проанализировать дело и оценить законность применения прямого принуждения. Во избежание повторения подобных случаев прокуратура обратилась в Пярнуский уездный суд с ходатайством об отстранении патрульного полицейского, находившегося за рулем, от службы на время расследования. Суд удовлетворил ходатайство.

Инцидент расследуется в рамках уголовного дела, возбужденного по статье Пенитенциарного кодекса о превышении полномочий. Производство ведет бюро внутреннего контроля PPA под управлением Ляэнеской окружной прокуратуры.