За рубежом
18.04.2022, 13:30

ВИДЕО | Задержанный в Украине олигарх Виктор Медведчук обратился к Путину и Зеленскому

 

Служба безопасности Украины опубликовала видеообращение задержанного неделю назад под Киевом "кума Путина", пророссийского олигарха Виктора Медведчука.

В своем обращении Медведчук просит обменять его на защитников Мариуполя и мирных жителей.

Смотрите видео!

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