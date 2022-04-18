18.04.2022, 13:30
ВИДЕО | Задержанный в Украине олигарх Виктор Медведчук обратился к Путину и Зеленскому
Служба безопасности Украины опубликовала видеообращение задержанного неделю назад под Киевом "кума Путина", пророссийского олигарха Виктора Медведчука.
В своем обращении Медведчук просит обменять его на защитников Мариуполя и мирных жителей.
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