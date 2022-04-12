ФОТО | СБУ подтвердила задержание прокремлевского олигарха Медведчука в ходе спецоперации

Ранее фото политика в наручниках опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

”Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь!” — говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Глава СБУ Иван Баканов назвал проведенную операцию по задержанию ”молниеносной и опасной” и ”многоуровневой”, цитирует РБК.

Как сообщает DW, президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять задержанного СБУ прокремлевского олигарха Виктора Медведчука на пленных украинцев. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, опубликованном во вторник, 12 апреля, в его Telegram-канале.

"Он прятался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" — в плохом смысле слова — знаменитое "Поехали!" не сработало", — отметил Зеленский, добавив, что считает "особо циничным" использование Медведчуком в целях маскировки военного камуфляжа.

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Важно, чтобы и наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", — сказал Зеленский.

Дело Медведчука

Виктор Медведчук, которого СМИ называют кумом Путина, возглавлял пророссийскую партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). В мае 2021 года ему было предъявлено подозрение в госизмене и содействии террористической организации. В частности, Медведчука подозревали в организации поставок угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Политика отправили под домашний арест, который был затем продлен. За несколько дней до начала российского военного вторжения в Украину Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, однако не смог выбраться из страны.

20 марта по решению Совета национальной безопасности Украины деятельность партий, имеющих связи с Россией, в том числе и ОПЗЖ, была приостановлена.

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