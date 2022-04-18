Олесю Лагашину на посту главреда русскоязычного Postimees сменит Сергей Метлев

Главред и ответственный издатель Postimees Марти Аавик сообщил, что издание хочет, чтобы читатели русскоязычных порталов и печатных изданий Postimees "получали такую же честную и западную журналистскую картину, как и эстонцы - и, что особенно важно, не приукрашивая и не смягчая ужасы войны".