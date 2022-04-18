18.04.2022, 13:13
Олесю Лагашину на посту главреда русскоязычного Postimees сменит Сергей Метлев(24)
Foto: alari tammsalu, Maaleht
Сегодня стало известно, что Олеся Лагашина покидает пост главного редактора новостного портала и печатных изданий Postimees на русском языке. Руководство медиа-холдинга сообщило, что новым главредом станет Сергей Метлев.
Изменения вступают в силу с понедельника.
Главред и ответственный издатель Postimees Марти Аавик сообщил, что издание хочет, чтобы читатели русскоязычных порталов и печатных изданий Postimees "получали такую же честную и западную журналистскую картину, как и эстонцы - и, что особенно важно, не приукрашивая и не смягчая ужасы войны".