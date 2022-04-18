Новости Эстонии
18.04.2022, 13:13

Олесю Лагашину на посту главреда русскоязычного Postimees сменит Сергей Метлев

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EV taasiseseisvumispäeval sündinud Sergei Metlev
EV taasiseseisvumispäeval sündinud Sergei Metlev
Foto: alari tammsalu, Maaleht

Сегодня стало известно, что Олеся Лагашина покидает пост главного редактора новостного портала и печатных изданий Postimees на русском языке. Руководство медиа-холдинга сообщило, что новым главредом станет Сергей Метлев.

Изменения вступают в силу с понедельника.

Главред и ответственный издатель Postimees Марти Аавик сообщил, что издание хочет, чтобы читатели русскоязычных порталов и печатных изданий Postimees "получали такую же честную и западную журналистскую картину, как и эстонцы - и, что особенно важно, не приукрашивая и не смягчая ужасы войны".

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