18.04.2022, 13:21
Лийза Пакоста уходит с поста уполномоченного по равному обращению и возглавит департамент
Foto: Tiit Blaat
Министр культуры Тийт Терик по предложению комиссии по отбору высших государственных служащих утвердит кандидатуру Лийзы Пакосты на должность генерального директора Департамента защиты памятников старины.
До этого Пакоста работала уполномоченным по гендерному равенству и равному обращению. Срок полномочий гендиректора Департамента защиты памятников старины составляет пять лет.
Уполномоченным по гендерному равенству и равному обращению Пакоста была с 2015 года.
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