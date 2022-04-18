Лийза Пакоста уходит с поста уполномоченного по равному обращению и возглавит департамент

До этого Пакоста работала уполномоченным по гендерному равенству и равному обращению. Срок полномочий гендиректора Департамента защиты памятников старины составляет пять лет.

Уполномоченным по гендерному равенству и равному обращению Пакоста была с 2015 года.

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