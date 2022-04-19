Дискриминация гомосексуалов? Центр крови придерживается старых правил

Центр крови изменил правила сдачи крови для мужчин, имевших половой контакт с другим мужчиной. С 12 апреля донорство крови разрешено по прошествии 4 месяцев с момента последнего полового контакта. Такое же ограничение установлено и для женщин, чей партнер мужского пола имел сексуальный контакт с другим мужчиной.

Вплоть до 2018 года в Эстонии у мужчин, имевших половой контакт с другим мужчиной, не было возможности сдавать кровь. С 2018 по 2022 год появилась возможность стать донором крови в том случае, если с последнего гомосексуального контакта прошло 12 месяцев. С апреля этого года срок сократили до 4 месяцев. На женщин, занимающихся гомосексуальным сексом, это ограничение не распространялось.