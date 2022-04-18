Устроивший взрыв на остановке в Пяэскюла приговорен к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы

Также Гордей должен возместить процессуальные расходы на сумму 7796,20

Гордея обвиняли в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах, взрыве, незаконном обращении со взрывчаткой, взрывчатым веществом, огнестрельным оружием и боеприпасами.

Согласно материалам дела, 13 марта 2021 года в 21 час Гордей положил свою бомбу под скамейку на автобусной остановке Вана-Пяэскюла у места работы своей супруги. Бомбист наблюдал: в самом ли деле женщина пойдет на остановку. Когда жена туда пришла — к несчастью, вместе с другой женщиной — и поговорила с подругой 5-6 минут, Гордей позвонил на заложенный в бомбу телефон.

Счастливым образом сдетонировал только взрыватель, взрывчатое вещество (по всей видимости из-за его плохого состояния) не взорвалось. Благодаря этому женщины отделались лишь травмами, которые не представляли опасности для жизни. Жена Гордея получила гематому голени правой ноги, а вторая женщина по сути отделалась испугом.

Расследование вело КаПо.

Решение суда не вступило в силу и его можно обжаловать.

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