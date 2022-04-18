Новости Эстонии
18.04.2022, 11:20

Кылварт отправился с визитом в Южную Корею

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Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart - 2021. aasta mõjukas nr 1.
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart - 2021. aasta mõjukas nr 1.
ФОТО: Priit Simson

На этой неделе мэр Таллинна Михаил Кылварт находится с официальным визитом в Республике Корея. Помимо встреч на высшем уровне, Кылварт посетит университет Шинхан и Корейский центр креативной экономики.

В ходе визита мэр встретится со спикером Национального собрания Республики Корея Пак Бен Сугом и его бывшим председателем Мун Хи Саном. Кылварт также встретится с вице-губернатором провинции Кенгидо Ли Хан Гю и мэром города Уиджонгбу Ан Бен Еном. В ходе четырехдневного визита мэр Таллинна посетит университет Шинхан и Корейский центр креативной экономики.

В таллиннскую делегацию также входит член Таллиннского городского собрания и председатель комиссии по инновациям Айвар Рийсалу.

Осенью 2018 года мэры Таллина и Сеула подписали протокол о добрых намерениях, который предусматривает расширение сотрудничества между Эстонией и Республикой Корея и на уровне столиц. В 2019 году мэр Таллинна Михаил Кылварт посетил Сеул по приглашению мэра города.

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