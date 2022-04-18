18.04.2022, 10:20
КАРТА | В Эстонию прибыло более 30 000 военных беженцев. Как они распределились по стране?
Foto: Sven Arbet
16 апреля в Эстонию прибыли 453 украинских военных беженца (в том числе 120 детей), из них 220 — транзитом.
Всего зарегистрировано 20 522 ходатайства о временной защите: 11 820 в пыхьяском регионе, 1 558 — в лыунаском, 4 197 — ляэнеском и 312 — в идаском. В "других" регионах насчитывается 2 313 беженцев, ходатайствовавших о временной защите.
В местах размещения по всей Эстонии находится 5105 человек, из них 1883 ребенка.
Всего с 27 февраля Эстония приняла 31 002 украинских военных беженца.
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