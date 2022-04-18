КАРТА | В Эстонию прибыло более 30 000 военных беженцев. Как они распределились по стране?

Всего зарегистрировано 20 522 ходатайства о временной защите: 11 820 в пыхьяском регионе, 1 558 — в лыунаском, 4 197 — ляэнеском и 312 — в идаском. В "других" регионах насчитывается 2 313 беженцев, ходатайствовавших о временной защите.