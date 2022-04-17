Эксперт: продукты питания будут дорожать, затягиваем пояса!
Цены на продовольственные товары растут не по дням, а по часам. Если сравнить цены в прошлом декабре и в этом марте, то рост цен на куриные яйца составил почти 17%. В тройке лидеров кофе, чай, какао и фрукты. Более, чем на 10% за пару месяцев выросли в цене разного роды жиры, овощи, рыба, молоко и молочные продукты.
Мировые цены на продовольствие достигли исторического максимума. В Эстонии последний раз индекс потребительских цен превышал 15% в 1996 году и это только начало, пишет Rus.err.ee.
"Сейчас цены на зерновые продукты и масла бьют рекорды. Это означает, что совсем скоро это скажется и на стоимости готовой пищи. Зерно очень влияет на производство молока, мяса и яиц. Хороших новостей для потребителя нет", - признала директор Института конъюнктуры Марье Йозинг.
Прогнозировать рост цен на картофель не берутся сейчас никакие эксперты. В то же время, в один голос они утверждают, что дефицита какой-то либо категории товаров точно не будет. Поэтому скупать целые полки - абсолютно бессмысленно, говорят поставщики.
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