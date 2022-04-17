Эксперт: продукты питания будут дорожать, затягиваем пояса!

Цены на продовольственные товары растут не по дням, а по часам. Если сравнить цены в прошлом декабре и в этом марте, то рост цен на куриные яйца составил почти 17%. В тройке лидеров кофе, чай, какао и фрукты. Более, чем на 10% за пару месяцев выросли в цене разного роды жиры, овощи, рыба, молоко и молочные продукты.