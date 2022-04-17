В понедельник Эстонию ждет резкий рост цен на электроэнергию

Дороже всего - 160,06 евро - электричество в понедельник будет стоить c 21 до 22:00, свидетельствуют данные Nord Pool. Минимальным тариф будет в промежутке между 15 и 16 часами, когда цена составит 45 евро за мегаватт-час, пишет Rus.err.ee.

В Латвии и Литве средний биржевой тариф в понедельник будет таким же, как в Эстонии. В Финляндии цена будет чуть ниже.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.