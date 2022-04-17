Рейнсалу раскритиковал Лийметс и правительство за отказ составлять пропутинский список артистов
Оппозиционный депутат Рийгикогу от партии Isamaa Урмас Рейнсалу, в прошлом занимавший различные посты в правительстве, подверг критике министра иностранных дел Эву-Марию Лийметс (Центристская партия) за ее отказ составлять список российских артистов, которым следовало бы запретить въезд в Эстонию.
"Я бы посоветовал правительству отказаться от своей негативной позиции и установить этот список в качестве национальной санкции", - отметил Урмас Рейнсалу. В список он предложил внести всех артистов, спортсменов и деятелей культуры, которые 23 марта участвовали в Москве в концерте "в поддержку уничтожения Украины", передает Rus.err.ee.
Первой в этом списке идет певица Полина Гагарина. "Ее концерт в таллиннском холле "Тондираба" назначен на 23 сентября", - предупредил политик.
Вопрос о введении санкций в отношении артистов из РФ возник в связи с концертом Филиппа Киркорова, который должен был состояться в таллиннском холле "Тондираба" 27 мая. Петиция о запрете концерта Киркорова собрала 6677 подписей.
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