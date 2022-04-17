Эстония, как и весь ЕС, закрыла порты для российских судов

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, вся Европа переосмысливает свою экономическую деятельность и становится все более независимой от России. ”Кремль не проявляет никаких признаков прекращения агрессии, поэтому Европа постепенно ищет стратегические способы сделать стоимость войны настолько высокой, чтобы исчезла перспектива военного наступления в Украине. Помимо стран, все предприниматели, чья деятельность так или иначе связана с Россией, должны переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться в новом экономическом пространстве”, — сказал Аас.