Эстония, как и весь ЕС, закрыла порты для российских судов
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, вся Европа переосмысливает свою экономическую деятельность и становится все более независимой от России. ”Кремль не проявляет никаких признаков прекращения агрессии, поэтому Европа постепенно ищет стратегические способы сделать стоимость войны настолько высокой, чтобы исчезла перспектива военного наступления в Украине. Помимо стран, все предприниматели, чья деятельность так или иначе связана с Россией, должны переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться в новом экономическом пространстве”, — сказал Аас.
Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения Департамента полиции и погранохраны, который определит необходимость оказания помощи.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.