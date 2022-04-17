Новости Эстонии
17.04.2022, 11:03

Эстония, как и весь ЕС, закрыла порты для российских судов

 
MAARDU SADAM
MAARDU SADAM
Foto: Tiit Blaat
С 17 апреля судам под российским флагом запрещено заходить в порты Евросоюза, в том числе и в порты Эстонии. Это касается и транзитных целей. Под запред попадают и те суда, которые сменили свой флаг с российского на любой другой после 24 февраля.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, вся Европа переосмысливает свою экономическую деятельность и становится все более независимой от России. ”Кремль не проявляет никаких признаков прекращения агрессии, поэтому Европа постепенно ищет стратегические способы сделать стоимость войны настолько высокой, чтобы исчезла перспектива военного наступления в Украине. Помимо стран, все предприниматели, чья деятельность так или иначе связана с Россией, должны переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться в новом экономическом пространстве”, — сказал Аас.

Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения Департамента полиции и погранохраны, который определит необходимость оказания помощи.

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