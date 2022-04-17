Против осквернившего флаг Украины гражданина Эстонии возбудили уголовное дело
Лыунаская окружная прокуратура возбудила уголовное дело по факту осквернения в городе Пылва флага Украины. Подозреваемым по делу проходит 59-летний гражданин Эстонии.
"Согласно подозрению, 5 апреля около часа ночи данный мужчина находился на улице Маарья в Пылва, где он сначала ударил молотком по флагштоку, а затем прорезал систему крепления флага, в результате чего ему удалось снять с флагштока украинский флаг. В момент совершения преступления мужчина якобы был сильно пьян. На допросе он сказал, что на самом деле не испытывает вражды к Украине", - сказала ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя порталу rus.err.ee.
Срывание, уничтожение, порча или иное осквернение флага иностранного государства является уголовным преступлением, которое наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
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