Против осквернившего флаг Украины гражданина Эстонии возбудили уголовное дело

"Согласно подозрению, 5 апреля около часа ночи данный мужчина находился на улице Маарья в Пылва, где он сначала ударил молотком по флагштоку, а затем прорезал систему крепления флага, в результате чего ему удалось снять с флагштока украинский флаг. В момент совершения преступления мужчина якобы был сильно пьян. На допросе он сказал, что на самом деле не испытывает вражды к Украине", - сказала ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя порталу rus.err.ee.