Цены выросли на все продукты. На рынках приходится платить больше, чем в магазине

Эстония покрывает чуть более 60% собственных потребностей в курах и яйцах. Из Европейского Союза на наш рынок поступает продукция в основном из Польши и Латвии.

Цены на яйца выросли. По данным Эстонского Института конъюктуры, с апреля прошлого года цены на яйца размера L выросли на 14%, а на яйца размера М — на 22%. Рост обусловлен повышением цен на корма и энергию.

Обычные цены на яйца в магазине и на рынке не особенно отличаются: в зависимости от способа производства, цена за десять яиц составляет от 1,50 до 3-х евро. Однако, в супермаркетах во время скидок цена может опуститься ниже 1-го евро.