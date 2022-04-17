Пасхальные яйца
Пасхальные яйца
Foto: Delfi lugeja
Экономика
17.04.2022, 10:50

Цены выросли на все продукты. На рынках приходится платить больше, чем в магазине

 

В эти выходные католическая Пасха. Если вдруг кто-то и помнит те времена, когда в магазинах накануне праздника было сложно найти белые яйца для покраски, то сейчас недостатка куриных яиц (в том числе белых) в Эстонии нет.

Eesti Konjunktuuriinstituut

Эстония покрывает чуть более 60% собственных потребностей в курах и яйцах. Из Европейского Союза на наш рынок поступает продукция в основном из Польши и Латвии.

Цены на яйца выросли. По данным Эстонского Института конъюктуры, с апреля прошлого года цены на яйца размера L выросли на 14%, а на яйца размера М — на 22%. Рост обусловлен повышением цен на корма и энергию.

Обычные цены на яйца в магазине и на рынке не особенно отличаются: в зависимости от способа производства, цена за десять яиц составляет от 1,50 до 3-х евро. Однако, в супермаркетах во время скидок цена может опуститься ниже 1-го евро.

RusDelfi
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