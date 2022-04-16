ВИДЕО | Цена топлива в разных странах мира: на каком месте находится Эстония?

VGraphs опубликовал видео, где показана цена топлива в разных странах мира. Дешевле всего топливо в Венесуэле и стоит всего 0,018 евро — чтобы заправить бак в 50 литров у вас уйдет всего 0,9 евро!

Немногим дороже топливо в Ливии — хотя в чем смысл дешевого топлива, если в стране большинство населения не может позволить себе приобрести машину.

Далее идут Кувейт, Сирия, Алжир, Ангола и Иран. В России топливо стоит 0,5 евро за литр.

Эстония занимает в списке 31 место, при этом Латвии впереди на семь мест.

Первую пятерку с самым дорогим топливом составляют Дания, Монако, Нидерланды, Гонконг и Ливан. Однако последний попал на первое место по ошибке — на самом деле топливо в стране стоит всего 0,869, но прошлым летом в стране был топливный кризис из-за его нехватки.

Таким образом, страна с самым дорогим топливом — это Гонконг.