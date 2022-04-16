Fermi Energia начинает сотрудничество с канадской атомной компанией по проекту возможной АЭС в Эстонии

Laurentis Energy Partners является дочерним предприятием Ontario Power Generation (OPG), крупнейшей энергетической компанией Канады. Laurentis Energy Partners предоставляет ряд услуг, связанных с развитием малых модульных реакторов, в числе которых — предварительные исследования, планирование и строительство ядерных объектов, ввод в эксплуатацию и оперирование АЭС, а также решения в области устойчивого развития.

”Опираясь на инженеров компании собственника и опыт управления в атомной отрасли, компания Laurentis будет рада поработать с Fermi Energia, чтобы предоставить Эстонии возможность уверенно внедрить малые модульные реакторы в свой энергетический портфель”, — сказал Джейсон Ван Варт, вице-президент Laurentis.

С 2019 года Fermi Energia изучает возможности возведения и ввода в эксплуатацию в Эстонии малого модульного реактора.

”OPG является признанным экспертом в области атомной энергетики. Их решение построить первый в своем классе малый реактор GE Hitachi BWRX-300 на площадке АЭС Дарлингтон сделает BWRX-300 ведущей технологией в мире среди проектов малых модульных ректоров”, — сказал генеральный директор Fermi Energia Калев Каллеметс. BWRX-300 является наиболее вероятной технологией, которую Fermi Energia рассматривает для постройки в Эстонии

”Fermi Energia тесно сотрудничает с Laurentis Energy Partners с целью разработки программы строительства, которая станет основой для успешного лицензирования и финансирования возведения нескольких малых ядерных реакторов в Эстонии, чтобы обеспечить выработку доступной электроэнергии c целью обеспечения энергетической независимости и декарбонизации Эстонии и других стран Балтии”, — сказал Каллеметс.

Как утверждает Fermi, малые реакторы рассматриваются к возведению и разрабатываются во всем мире как экономически эффективный способ получения надежной, низкоуглеродной и не зависящей от погоды электроэнергии.

Малые реакторы — это реакторы с электрической мощностью до 300 МВт, компоненты которых могут быть изготовлены на заводе и поэтому требуют меньше времени на строительство, а также меньше строительных материалов, чем большие атомные электростанции.