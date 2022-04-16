16.04.2022, 19:31
ФОТО и ВИДЕО | На Петербургском шоссе в Ласнамяэ горело здание завода
В субботу около половины седьмого в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит здание рядом с магазином IKEA в Ласнамяэ.
Согласно первоначальной информации, горит здание завода. Когда спасатели прибыли на место, то оно полыхало открытым пламенем. Люди оттуда эвакуированы.
Основные работы по тушению закончены, а возгорание локализовано. Согласно информации, загорелись выгруженные у здания товары, но точные причины возгорания выявит следствие.