ЧП и криминал
16.04.2022, 19:31

ФОТО и ВИДЕО | На Петербургском шоссе в Ласнамяэ горело здание завода

 

В субботу около половины седьмого в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит здание рядом с магазином IKEA в Ласнамяэ.

Согласно первоначальной информации, горит здание завода. Когда спасатели прибыли на место, то оно полыхало открытым пламенем. Люди оттуда эвакуированы.

Основные работы по тушению закончены, а возгорание локализовано. Согласно информации, загорелись выгруженные у здания товары, но точные причины возгорания выявит следствие.

RusDelfi
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