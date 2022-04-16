Более половины семей в Эстонии пожертвовали деньги на поддержку Украины

”Войну в Украине жители Эстонии приняли близко к сердцу, и посильные пожертвования сделали очень многие. Опрос показал, что даже среди людей с доходом до 550 евро в месяц, то есть с самым низким доходом, каждый второй живёт в домохозяйстве, которое посчитало необходимым выделить какую-то сумму на помощь украинцам”, — прокомментировала результаты опроса Эвелин Паэ, руководитель исследовательской фирмы Norstat Eesti, отметив, что самые щедрые пожертвования были сделаны людьми с ежемесячным доходом более 2000 евро, среди которых пожертвования деньгами сделали 74%.

По возрастным группам самыми активными были самые молодые (18-29 лет) и самые старые (старше 60 лет) респонденты, из которых соответственно 58% и 56% пожертвовали свои деньги Украине и украинцам. По регионам наиболее активная финансовая помощь украинцам поступила из Южной и Западной Эстонии, где пожертвования сделали 58% семей. 33% проживающих в Эстонии семей пожертвовали необходимые вещи, каждый четвёртый сам был в непосредственном контакте с военными беженцами.

18% русских семей, проживающих в Эстонии, сделали финансовые пожертвования Украине, а 22% помогли необходимыми вещами. Среди жителей Эстонии непосредственный контакт с военными беженцами имели 31% русских и 21% эстонцев.

В ходе исследования было опрошено 1000 человек: ”Делали ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи денежные пожертвования какой-либо организации, поддерживающей Украину?”, ”Собирали ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи для поддержки украинских военных беженцев необходимые вещи (одежду, лекарства и т. д.)?” и ”Были ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи в прямом контакте с кем-либо из украинских военных беженцев?”. Фирма Norstat проводила опрос в период с 30 марта по 6 апреля, выборка была репрезентативна по возрасту, полу, национальности и региону.