"Х** войне". Плакаты антивоенной постановки Юлии Ауг вызвали недовольство у жителей Нарвы. На премьеру пошлют полицейский патруль

Переехавшая из России в Эстонию актриса Юлия Ауг поставила спектакль ”Х*й войне. Украина. Письма с фронта”, нарвская премьера которого намечена на вечер субботу в Vaba Lava.

В связи с этим неделю назад в Нарве развесили плакаты спектакля, на который крупными буквами написано "Х** войне". Плакаты вызвали у жителей города бурю недовольства.

В понедельник НКО "Родители Эстонии" даже обратилось в Министерство культуры с просьбой убрать плакаты, хотя официального обращение министерство так и не получило. НКО посчитало, что подобные плакаты с матными словам в городском пространстве вредят детям.

Начальник оперативного штаба Идаской префектуры Урмас Эльм сообщил Delfi, что полиция оценивает уровень опасности нарушения общественного порядка как низкий, тем не менее на премьеру спектакля будет направлен патруль для гарантии поддержания порядка.

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила Delfi, что и она в течение недели получала письма и звонки на тему плакатов. По ее словам, местных жителей все же больше раздражало использование матного слова, а не антивоенная позиция.

”Нарвитяне не оправдывают войну”, — подчеркнула Райк и отметила, что не нужно искать в каждом случая противостояние государству и оправдание войны.

Тем не менее Райк отметила, что в Эстонии нет цензуры и плакаты не противоречат Закону о рекламе, поэтому город даже и не думал о том, чтобы их убрать.

Мэр Нарвы не считает, что разразившееся в соцсетях недовольство может перерасти в протест на улицах города: "Нарва — чрезвычайно спокойный город. Если бы недовольство было настолько большим, то эти плакаты были бы сорваны или испачканы. Я уж точно не верю, что будут какие-то беспорядки на улицах и желаю всем хорошего спектакля".

Сама Райк на спектакль не пойдет, так как сегодня она находится не в Нарве.