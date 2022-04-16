Подорожание удобрений и сложности с поставками привели к новому типу краж в Эстонии

Подорожание удобрений в несколько раз и сложности с поставками, вызванные связанными с войной санкциями, поставили фермеров в затруднительное положение. ”В последний год рынок удобрений стремительно меняется”, — отметил исполнительный директор Linas Agro OÜ Михкель Ханг. Цены начали расти еще в прошлом июне, и сейчас признаков изменений на рынке и снижения цен не наблюдается.

”Эстонские производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания столкнулись с беспрецедентным вызовом и должны справиться с резким ростом расходов на производство и сложностями с поставками необходимых веществ”, — сказал руководитель Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус. Член правления Палаты Меэли Линдсаар добавила, что предложений на рынке удобрений не хватает и высокие цены в этом сегменте ставят земледельцев перед сложным выбором. В конечном итоге все это приводит к росту цен, и никто не может прогнозировать, что будет осенью. Для фермеров это в первую очередь означает большую неуверенность.

”Поскольку удобрения сейчас ценятся больше, чем прежде, и многие фермеры заранее запаслись ими на весь сезон, стоит внимательно следить за своим имуществом. Для таких случаев есть специальная охранная система, предназначенная для мест, где нет электричества или где нельзя установить сложные видеосистемы и проложить кабели”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Сложная ситуация сейчас и в металлообрабатывающей промышленности. Если в прошлом году случаев кражи металла зафиксировано более чем в два раза больше, чем в 2020 году, то в этом году воры стали еще активнее. Только за три первых месяца года кражи металла произошли как в Ида-Вирумаа, Рапламаа и Пярнумаа, так и на Сааремаа.

По словам руководителя отдела охранных решений G4S Рамона Каю, причиной роста числа краж может быть тот факт, что стоимость стройматериалов за последнее время увеличилась. ”Черные и цветные металлы подорожали в несколько раз, — отметил Каю. — Участились кражи с объектов, на повестке дня снова стоят потери строительных материалов и обусловленный этим материальный ущерб, а также перенос сроков завершения строительства”.