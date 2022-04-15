Дополнительные расходы Эстонии из-за войны в Украине превысят 700 млн евро

Еще по 250 млн евро будет выделено на оборонные нужды и немедленные меры по смягчению для Эстонии последствий войны, продолжающейся в Украине.

В рамках дополнительного бюджета будут также выделены средства для изучения возможностей строительства в Эстонии атомной электростанции.