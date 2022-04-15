Дополнительные расходы Эстонии из-за войны в Украине превысят 700 млн евро
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, объем дополнительного бюджета, необходимого Эстонии для смягчения последствий войны в Украине и укрепления обороноспособности страны, превысит 700 миллионов евро, пишут "Деловые ведомости".
Государство намерено выделить 200 млн евро на строительство терминала для хранения сжиженного природного газа (СПГ) и приобретения газовых запасов.
Еще по 250 млн евро будет выделено на оборонные нужды и немедленные меры по смягчению для Эстонии последствий войны, продолжающейся в Украине.
В рамках дополнительного бюджета будут также выделены средства для изучения возможностей строительства в Эстонии атомной электростанции.
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